Organizaciones empresariales y diputaciones refuerzan su frente común en Europa en el marco de la Red SSPA

Martes, 07 Octubre 2025 15:34

Las CEOE de Soria, Cuenca y Teruel y las instituciones provinciales de las tres provincias siguen comprometidos con la lucha contra la despoblación y la defensa de estos territorios en un momento clave con el inicio de las negociaciones del próximo marco financiero plurianual 2028-2034.

Las organizaciones empresariales de Soria, Cuenca y Teruel y las diputaciones de las tres provincias han reforzado mediante una reunión hoy en Cuenca su compromiso con el desarrollo rural y la lucha contra la despoblación en el marco de la Red SSPA.

En este encuentro anual de los responsables empresariales e institucionales han puesto el foco esta vez en la necesidad de seguir unidos y defender sus territorios en un momento en el que se han iniciado las negociaciones de cara a establecer el próximo Marco Financiero Plurianual 2028-2034.

De hecho, todas las partes, han mostrado su preocupación institucional ante la propuesta presentada por la Comisión Europea que elimina el criterio demográfico como factor de reparto de estos fondos de cohesión y fusiona la política agrícola y de cohesión bajo un mismo pilar presupuestario, reorientando el gasto europeo a áreas como defensa e innovación, dejando en muy mal lugar estos territorios más débiles desde el punto de vista económico y de población.

Este ha sido uno de los principales temas tratados en la reunión a la que han asistido como principales representantes el presidente de FOES, Santiago Aparicio, el presidente de CEOE CEPYME Cuenca, David Peña, y el presidente de CEOE CEPYME Teruel, Juan Ciércoles, además del presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano, el de la Diputación de Cuenca, Álvaro Martínez, y el de la Diputación de Teruel, Joaquín Juste.

Todos ellos coincidieron en hacer un frente común, para tener más fuerza en sus reclamaciones y lograr revertir una situación difícil, tal y como pasó en su día con la NSPA que logró un trato diferenciado gracias a su actuación coordinada, siendo ahora la SSPA la que tiene que encabezar estas reclamaciones y defender los intereses de las tres provincias.

Para señalar esta postura común, tanto las organizaciones empresariales como las tres diputaciones firmaron un convenio para defender los intereses de las tres provincias para garantizar la coordinación, interlocución y representación de la Red SSPA ante las instituciones europeas, estatales y autonómicas, en especial en relación con el próximo Marco Financiero Plurianual y el Periodo de Programación 2028-2034.

En esta misma línea, todas las partes defendieron la mejora de las ayudas de funcionamiento para las provincias de Soria, Cuenca y Teruel, unas bonificaciones que comenzaron a aplicarse en 2023, siendo un hito histórico, pero ahora piden que aumenten para conseguir ser un elemento realmente dinamizar de las empresas y la economía en las tres provincias.

Declaraciones

Tras esta firma han tomado la palabra los diferentes representantes, comenzando por el presidente de CEOE CEPYME Cuenca, David Peña que ha informado de que “es urgente trabajar de la mano para revertir este planteamiento, hacerlo unidos diputados y empresarios de las tres provincias porque no podemos permitirnos que nuestros territorios queden fuera de la agenda europea, sino al revés, necesitamos apoyo, inversión y diferenciación fiscal. En este nuevo Marco Plurianual 2028-2034 nos jugamos mucho, están planteándose un cambio que nos pone a los pies de los caballos y que nos discriminaría todavía más frente a zonas más pobladas”.

El presidente de la Diputación de Cuenca, Alvaro Martínez, ha destacado que las tres provincias están pidiendo “los derechos históricos que le corresponden”, no es ningún privilegio, es trabajar por reequilibrar el país, ya que es algo muy necesario desde un punto de vista social, pero también económico debido a que los incendios de este verano demuestran la importancia de que haya población en el medio rural.

No obstante, Martínez también ha querido reconocer que en materia demográfica “vamos en la buena dirección” y Cuenca está cerca del hito de los 200.000 habitantes, pero hay que continuar con unidad de acción de todos los agentes y la foto que hoy se plasma es un buen ejemplo de ello”.

Por su parte, el presidente de CEOE Teruel, Juan Ciércoles ha puesto en valor que “nuestra trayectoria nos ha convertido en un grupo de presión de referencia en cuestiones relacionadas con la despoblación y con el medio rural, y todo el trabajo realizado ha servido para que hoy la Comisión Europea y el Gobierno de España conozcan mejor nuestra situación y para que las tres provincias tengan una voz propia en debates europeos sobre despoblación”.

El presidente de la Diputación de Teruel, Joaquín Juste, ha puesto en valor esta firma del convenio entre las instituciones y asociaciones empresariales de Soria, Cuenca y Teruel para “reivindicar que se apliquen al máximo las ayudas al funcionamiento, esta fórmula hace que nuestros territorios sean más competitivos y podemos incentivar nuestra economía”.

El presidente de FOES, Santiago Aparicio ha manifestado que “la demografía corre el riesgo de desaparecer como prioridad frente a otros temas como la seguridad y defensa europea, la descarbonización o la digitalización”. Ha recordado que “esto supondría mucho más que perder el acceso a fondos y ayudas Europas, sino que podría en peligro, servicios públicos básicos, inversiones empresariales y la igualdad de oportunidades”.

Por último, el presidente provincial de Soria, Benito Serrano, ha señalado que “es vital que el criterio demográfico, no sólo se mantenga sino que se vea incrementado en el próximo Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea, para lo cual es necesario seguir potenciando la Red SSPA que nos une a empresarios y Diputaciones de Soria, Cuenca y Teruel”.

Asimismo, ha exigido aumentar al máximo las ayudas al funcionamiento, sin olvidarnos de la necesidad de ruralizar las leyes.