Un centenar de autónomos y empresarios aclaran dudas sobre programa Verifactu

Miércoles, 08 Octubre 2025 14:37

Más de un centenar de autónomos y empresarios han llenado al mediodía de hoy la Casa del Agricultor de Caja Rural de Soria para aclarar dudas de la aplicación del programa Verifactu, puesto en marcha por la Agencia Tributaria para reducir el fraude fiscal en la facturación.

La asistencia a la jornada ‘Novedades en facturación: ¿Qué es Verifactu y cuándo se va a implantar?’ ha puesto de manifiesto el notable interés que están generando los cambios previstos en los sistemas de facturación.

Organizado por FOES (Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas), en el acto se ha ofrecido información clave sobre los nuevos requisitos tecnológicos que marcarán el futuro de la facturación, así como una explicación detallada del contenido y alcance del Real Decreto 1007/2023.

Los asistentes han tenido la oportunidad de conocer de primera mano las implicaciones normativas y técnicas del nuevo sistema Verifactu gracias a las intervenciones de José María Cruz García, técnico de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), y Beatriz Pérez León, técnico superior de Sistemas de la AEAT, quienes resolvieron numerosas dudas y ofrecieron una visión práctica sobre su implantación.