Los Solistas de Zagreb y el reconocido oboísta Ramón Ortega protagonizan segunda jornada del Otoño Musical Soriano

Jueves, 04 Septiembre 2025 09:32

Los Solistas de Zagreb, orquesta de cámara fundada en 1953 como conjunto de la Radio de Zagreb, y el oboísta granadino Ramón Ortega Quero protagonizan la segunda jornada del Otoño Musical Soriano – Festival Internacional de Música de Castilla y León el próximo viernes 5 de septiembre, a las 20:00 horas.

El programa elegido se integra, en su primera parte, por conciertos para oboe solista de Albinoni y Alessandro Marcello y un concerto grosso de Locatelli, joyas del Barroco italiano que muestran la rápida consolidación del oboe como instrumento solista gracias a su sonoridad penetrante y expresiva en el contexto de eclosión de la ópera veneciana a comienzos del siglo XVIII.

La velada concluirá, en la segunda parte, con los célebres Crisantemi de Puccini (obra dedicada a Amadeo de Saboya tras su fallecimiento), la Serenata italiana de Hugo Wolf y la Suite nº 3 de Respighi, ejemplos de la fascinación de los compositores de finales del siglo XIX por el melodismo italiano.

Los Solistas de Zagreb, dirigidos en la actualidad por el violinista Sreten Krstič, suben por primera vez al escenario del Palacio de la Audiencia tras haber ofrecido más de cuatro mil conciertos a lo largo de su reputada trayectoria internacional, colaborando con solistas renombrados y con un repertorio que abarca desde el Barroco hasta la música contemporánea.

Su extensa discografía ha recibido numerosos galardones como una nominación a los Grammy Latinos.

Los Solistas de Zagreb han recibido el Premio UNESCO, la Medalla Pablo Casals o el premio Ciudad de Zagreb.

Ganador en dos ocasiones el Premio ECHO y del premio ARD de Múnich, Ramón Ortega Quero es oboe principal de la Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera, cargo que compaginó en 2018 con el de oboe principal de la Filarmónica de Los Ángeles.

Una trayectoria que comenzó en su Granada natal primero y como miembro de la West-Eastern Divan Orchestra de Barenboim en 2003.

En paralelo a su trayectoria sinfónica, ha sido solista invitado de importantes orquestas como la Filarmónica de la Radio NDR de Hannover, la Sinfónica de São Paulo o la Orquesta Bach de Leipzig, además de guardar una estrecha relación con formaciones como la Konzerthaus de Berlín, la Sinfonietta de Hong Kong o las orquestas de cámara de Escocia y Múnich.

El concierto de los Solistas de Zagreb y Ramón Ortega Quero tendrá lugar el viernes 5 de septiembre, a las 20:00 horas, en el Auditorio Odón Alonso del Palacio de la Audiencia.

Los precios de las localidades para los conciertos de la presente edición oscilan entre los 5 € y los 20 € y pueden adquirirse por internet en entradas.soria.es y una hora antes de cada concierto en taquilla.

Para más información: https://festivalotonomusical.soria.es

PROGRAMA

Viernes, 5 de septiembre, 20:00 h

C. Palacio de la Audiencia

SOLISTAS DE ZAGREB

Sreten Krstič, director concertino

Ramón Ortega Quero, oboe solista

I

Tomaso Albinoni (1671-1751)

Concierto para oboe en Re menor, op. 9 nº 2

Allegro e non presto

Adagio

Allegro

Pietro Locatelli (1695-1764)

Concierto grosso en Do menor, op. 1 nº 2

Adagio

Allegro-Adagio

Largo

Allegro

Allegro

Alessandro Marcello (1673-1747)

Concierto para oboe en Re menor, S D935

Andante e spiccato

Adagio

Presto

II

Hugo Wolf (1860-1903)

Serenata italiana

Giacomo Puccini (1858-1924)

Crisantemi, SC 65

Ottorino Respighi (1879-1936)

Suite nº 3, P 172 (de Danzas y aires antiguos)

Italiana: Andantino

Arie di Corte: Andante cantabile

Siciliana: Andantino

Passacaglia: Maestoso