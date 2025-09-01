ITSO Parquets se instala en una de las naves nido del polígono de Valcorba

Lunes, 01 Septiembre 2025 14:14

.Una nueva empresa se instala en las naves nido de Valcorba, propiedad del Ayuntamiento de Soria y gestionadas por la Cámara de Comercio de Soria, dentro del proyecto Impulso Emprende.

Se trata de ITSO Parquets, un negocio especializado en la instalación, lijado y acabado de suelos de parquet, ofreciendo un servicio integral que incluye desde el asesoramiento en la elección del material hasta la colocación profesional y el tratamiento final.

Su ámbito de actuación abarca tanto a clientes particulares como a empresas, constructoras y compañías aseguradoras, garantizando calidad, puntualidad y el uso de maquinaria y productos de última generación.

ITSO Parquets sustituye a Frutas Marín, que ocupaba la nave 16, de 500 metros cuadrados.

Con la llegada de esta nueva empresa, de nuevo está completo el total del parque de las 18 naves nido disponibles en Valcorba.

La empresa, promovida por Hristiyan Ivanov Vasilev, cuenta con más de 10 años de experiencia en el sector y ya dispone de un trabajador en plantilla en proceso de formación.

Desde Valcorba, gestionarán tanto la parte de almacenamiento de materiales y maquinaria como el taller de trabajo y depósito de vehículos, facilitando así su crecimiento y consolidación.

En su catálogo de servicios destacan dos líneas principales:

Montaje, venta y distribución de suelos: madera natural, laminados, vinílicos, cerámicos, piedra natural y suelos técnicos.

Reparación, barnizado, lijado y sustitución de pavimentos.

Sus clientes incluyen desde familias y particulares hasta pymes, inmobiliarias, hoteles, bares, colegios, hospitales y la administración pública, con acuerdos ya establecidos con compañías como Mapfre y empresas de multiservicios como CS24.

La empresa trabaja con proveedores de calidad y desarrolla estrategias de crecimiento que incluyen la expansión geográfica y la consolidación de nuevas líneas de negocio. Además, cuenta con una página web en construcción (www.itsoparquets.com) y prevé reforzar su presencia mediante campañas de comunicación en redes sociales, medios locales y soportes físicos.

Con la llegada de ITSO Parquets a Valcorba, continúa el objetivo de las naves nido: ser un espacio de impulso para proyectos emprendedores, con condiciones ventajosas que faciliten la creación de empleo y la consolidación empresarial en Soria.

La Cámara de Comercio ha recordado que las Naves Nido del polígono industrial de Valcorba forman parte de Impulso Emprende y son un espacio físico que se ofrece a empresas por un tiempo limitado (es posible una estancia de 5 años, con una posible prórroga extraordinaria de otros 5 años), para que su consolidación en el mercado sea más fácil, con precios y bonificaciones muy competitivos para que los proyectos empresariales puedan abrirse camino.