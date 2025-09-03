Robles emplaza a 2028 para puesta en marcha en Soria de Numant-IA, proyecto clave para la Defensa nacional

Miércoles, 03 Septiembre 2025 12:45

A principios de 2028 es la fecha prevista por el Ministerio de Defensa para la puesta en funcionamiento del Centro de Capacidades Tecnológicas Avanzadas, denominado Numant-IA, en el polígono industrial de Valcorba, según ha avanzado hoy en Soria la titular del citado ministerio, Margarita Robles.

Se trata, según ha resaltado en Soria, en un proyecto de primer nivel y clave para la seguridad y la defensa nacional que dará a luz una nube privada e independiente de datos que ofrece el respaldo y la resiliencia necesaria en la era de la Inteligencia Artificial.

Unas 20 personas formarán parte permanente de la plantilla de este centro que funcionará 24 horas al día y 365 días al año.

A su vez, su construcción y todo lo derivado de la ella, como la redacción del proyecto, generará un importante impacto económico y laboral en la ciudad, toda vez que se establece el criterio de apostar por las capacidades locales para alumbrar este espacio.

Un espacio que se ubicará en una parcela de casi cuatro hectáreas en el polígono de Valcorba, cedida por el Ayuntamiento de Soria, donde ya están en marcha los estudios topográficos para instalar “este centro pionero y que supone apostar por la modernización y la incorporación de sistemas de inteligencia artificial en beneficio de las Fuerzas Armadas”, tal y como ha señalado el director del CESTIC, teniente general José María Millán.

La ministra de Defensa ha presidido este acto en Soria, junto a la secretaria de Estado, Amparo Valcarce, quien ha dicho que “damos un paso hacia el futuro. Una instalación puntera ejemplo de cohesión territorial y compromiso con la generación de empleo de calidad en lugares con desequilibrio poblacional”.

“La ciberseguridad se ha convertido en una preocupación en toda Europa y el mundo. Por eso, este centro está alineado con el Libro Blanco de la defensa de la UE y supone un polo de atracción de talento y el establecimiento de sinergias con universidades, entre otros. Es, por tanto, un ejemplo de cómo la Defensa permite descentralizar servicios y generar oportunidades en toda la geografía nacional”.



Tecnología dual



Serán 70 millones de inversión asumidos por el Ministerio de Defensa.

Robles ha manifestado su orgullo por este proyecto que “es esencial para el futuro de nuestras Fuerzas Armadas”, para las que ha tenido unas palabras de elogio: “Los hombres y las mujeres de las Fuerzas Armadas son la mejor garantía de profesionalidad en misiones internacionales, en apoyo a ayuda humanitaria o en los incendios, como ha quedado claro en los incendios que han asolado parte de Castilla y León este verano”.

“Por eso, se merecen lo mejor con compromiso e inversiones como esta”, ha dicho Robles, que ha señalado la importancia de este centro para proteger las capacidades de nuestras Fuerzas Armadas, y hacerlo, además, desde una perspectiva dual “que permita incluir a la sociedad civil”.

Robles no ha dudado en insistir en que la ciberseguridad y la ciberdefensa son claves en la agenda internacional y así queda reflejado en el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y Defensa aprobado hace unos meses y que es una clara apuesta del Gobierno por la modernización de las capacidades de la seguridad nacional.