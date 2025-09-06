El Numancia perdona y solo empata en su visita al Lealtad

Sábado, 06 Septiembre 2025 20:18

El Numancia ha iniciado en tierras asturianas una nueva temporada en Segunda RFEF y lo ha hecho con un empate que sabe a poco tras las ocasiones desperdiciadas por los rojillos en la segunda parte.

La última ha sido un penalti lanzado por Jony que el guardameta local Junquera ha detenido. Era ya tiempo de descuento tras señalar el colegiado el punto de penalti por derribo a Hector Peña dentro del área.

El equipo numantino se ha visto sorprendido en la primera parte con un tanto de Ian, cuando no se habían consumido ni diez minutos.

Jony niveló de nuevo el marcador en el minuto 36 y dos después el local Ian fue expulsado por doble amonestación.

Parecía que al Numancia se le ponía en franquicia el partido pero tras pasar por vestuarios, el central De Frutos vio la cartulina roja directa, a los cinco minutos de la reanudación.

El Numancia pudo ponerse en ventaja con un remate al poste de Juancho, en el minuto 57. Diez después vio como le anulaban un gol por fuera de juego y en el minuto 70, quien tuvo la ocasión fue Moustapha. En el minuto 83, fue Jony el que no acertó a embocar en la portería, cuando ya se cantaba el gol.

El Lealtad se quedo con un jugador menos en el minuto 85, por expulsión de Marcos Blanco.

Y en el minuto 90, llegó el penalti a favor del Numancia, que se falló y con ello se esfumaron los dos primeros puntos del campeonato.