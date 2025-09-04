Abel Segovia. "El principal enemigo del Numancia es el propio Numancia"

Jueves, 04 Septiembre 2025 20:27

El Numancia encara su debut oficial en la Segunda RFEF. Lo hará en la asturiana Villaviciosa frente al Lealtad con la intención de sumar sus tres primeros puntos. El entrenador Abel Segovia ha pedido intensidad y saber competir. El principal enemigo del Numancia, ha advertido, es el propio Numancia.

Abel Segovia ha oficializado hoy la primera rueda de prensa previa al inicio de la competición liguera del C. D. Numancia, que será este sábado en Villaviciosa ante el C. D. Lealtad (Les Caleyes, 18.00 horas)

El técnico numantino ha reconocido que “después de una pretemporada larga de seis semanas hay ganas de que empiece lo bueno y jugarnos cosas, en definitiva, lo que todos queremos”.

“Que cada partido sean tres puntos”, ha deseado Segovia.

Aunque los resultados en pretemporada no han sido los deseados, Segovia ha apuntado que “tener buenas sensaciones durante los test de preparación no garantiza ganar en Villaviciosa”.

En este sentido, el entrenador rojillo ha dejado claro que “son cosas del proceso, ya que los equipos no se ven del todo hasta que no llevan un mes funcionando en competición”.

“Ha faltado concentración, pero los conceptos están, aun sabiendo que nos falta bastante para lo que queremos conseguir”, ha dejado claro el preparador numantino, que no quiere conformarse con “cosas a medias” y ha pedido “exigencia máxima” a sus jugadores.

De cara al debut liguero del sábado en la villa imperial, Segovia sabe lo que quiere: “Un equipo camaleónico, con identidad, con un modelo de juego muy claro, pero capaz de adaptarse a cualquier contexto. Ellos se van a encontrar con su gente, son fiestas allí, es el primer partido y con el rival a batir de la categoría. Sabemos lo que queremos hacer y tenemos que competir. El principal enemigo del Numancia es el propio Numancia y si estamos a un nivel competitivo alto y haciendo las cosas que se están trabajando no habrá problemas”, ha destacado.

El Numancia afrontará este encuentro inaugural de la liga 25-26 con las ausencias de Jannyck Buyla e Ian Olivera, convocados con sus respectivas selecciones nacionales, y Berto que no llega para el sábado debido a sus problemas físicos en uno de sus pies, pero en este sentido Abel Segovia no quiere excusas, “ya que si no están unos estarán otros. Los que salgan van a competir al máximo para conseguir los tres puntos”.