Berto cierra ciclo de presentaciones de fichajes del Numancia 2025-26

Jueves, 04 Septiembre 2025 08:34

Alberto González García "Berto" (Avilés, 2 de abril de 1998) ha cerrado el ciclo de presentaciones de los fichajes del C.D. Numancia para la próxima temporada 2025-26.

“Vengo con mucha ilusión a un club histórico como el Numancia, que no merece estar en esta categoría y donde hay muchas oportunidades para crecer”, ha resaltado el futbolista asturiano.

Han sido sus primeras palabras de este jugador que lucirá el dorsal 18 en su camiseta y que es duda para el partido del debut liguero en Villaviciosa ante el C. D. Lealtad debido a unas molestias en su pie.

“Todo han sido facilidades, de los compañeros, del cuerpo técnico, de los trabajadores del club”, ha manifestado Berto.

Formado en la cantera de Mareo, Berto llegó a debutar con el primer equipo del Sporting de Gijón, con el que disputó catorce partidos en Segunda división.

Además de Amorebieta, cuenta con amplia experiencia en Primera RFEF, pues también ha jugado en Cultural Leonesa y Alcorcón, equipo con el que ascendió a Segunda división en la temporada 2022-23.