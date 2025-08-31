El Numancia cierra con derrota en El Burgo de Osma su pretemporada 2025-26

Domingo, 31 Agosto 2025 09:29

El C. D. Numancia ha cerrado con derrota la última prueba de una irregular pretemporada 25-26 en cuanto a resultados. Lo que vale empieza el próximo fin de semana, donde ya no habrá margen para errores.

De los nueve amistosos disputados en la pretemporada, el Numancia ha ganado tres frente a la S.D. Almazán, U.D. Logroñés y el Valladolid Promesas. Además ha empatado otro partido frente al Ejea. Lo demás son derrotas frente al Guadalajara, Utebo, Tarazona, Conquense y Alavés.

El equipo de Abel Segovia ha perdido por 0-2 ante el Deportivo Alavés B en un partido en el que, de nuevo, los errores defensivos han marcado el devenir del encuentro y el resultado final.

Tras una primera parte igualada, con dos equipos que han ofrecido buen ritmo y gran intensidad en sus acciones, dos imprecisiones manifiestas de los zagueros rojillos permitieron al cuadro babazorro hacer los dos goles del encuentro y poner el 0-2 final que reinó en el marcador del Municipal burgense desde el minuto 64 de partido.

El técnico numantino pudo dar la totalidad de los minutos a varios de los jugadores que no tuvieron oportunidad de jugar ante el Conquense el jueves, si bien el partido se vio condicionado por la tempranera lesión de Berto, que tuvo que abandonar el terreno de juego antes de cumplirse la primera media hora por problemas en uno de sus pies.

Con empate sin goles llegó al descanso, si bien los dos equipos tuvieron sus opciones ante la portería rival. Marcos Sánchez realizó una gran acción defensiva para negarle el gol a Mañas tras favorecerle un rebote al delantero visitante, y Jony remató de forma un tanto trabada una buena jugada de ataque de los rojillos.

El canterano Miñana, en los últimos momentos del primer acto, también pudo adelantar al Numancia, pero su cabezazo tras centro de Alex Gil se marchó desviado.

La segunda mitad se inició por los mismos derroteros que la primera parte, pero una indecisión de Ian Olivera fue aprovechada por Chema para adelantar al filial alavesista y aunque el Numancia reaccionó con dos remates seguidos de Miñana y Hugo Matos bien interceptados por Greg, lo que llegó fue el segundo gol visitante en una nueva imprecisión aprovechada por Noel para superar a Joel Jiménez.

Con el resultado desfavorable, el Numancia intentó tener más presencia ofensiva, pero tampoco mejoró sus prestaciones en ataque ante el buen hacer los alavesistas en defensa y el marcador ya no se movió.

Las pruebas han acabado. Dentro de una semana empieza lo importante y lo real, que es la competición y la liga. Villaviciosa y el C. D. Lealtad nos esperan.

Ficha técnica.-

C.D. Numancia: Joel Jiménez, Marcos Sánchez, Ian Olivera, Néstor Lucas, Moustapha, Jony (Héctor Peña, minuto 75), Alex Gil (Dani García, minuto 75), Berto (Hugo Matos, minuto 28), Cristian Delgado, Fermín Ruiz y Miñana (Bonilla, minuto 75).

Deportivo Alavés B: Greg, Egoitz, Carlos, Álvaro, Xanet, Iván, Chema, Alberto, Mañas, Aitor y Ander. En la segunda parte jugaron Aser, Víctor, Paco, Ibon, Varona, Pablo, Vijo, Bennis, Noel, Andoni y Juanma.

Árbitro: Dirigió el partido Domingo Heras Elvira. Asistido por Alejandro Cava y Andrés Revuelta. Mostró cartulina amarilla a Néstor Lucas.

Goles: 0-1. Minuto 59. Chema. 1-1. Minuto 64. Noel.

Municipal Burgense. 600 espectadores.