Derrota del Numancia (1-2) en octavo test de pretemporada frente al Conquense

Jueves, 28 Agosto 2025 16:23

El Numancia ha perdido (1-2) frente al Conquense, también de Segunda RFEF, en el penúltimo partido de pretemporada disputado esta mañana en la Ciudad Deportiva Francisco Rubio.

Será el próximo sábado, 30 de agosto, cuando el equipo dirigido por Abel Segovia cierre los partidos de preparación, con visita al municipal de El Burgo de Osma para enfrentarse al Deportivo Alavés B (18:30 horas) en lo que será el noveno partido amistoso.

El Conquense ha derrotado por 1-2 al Numancia, con goles de Álvaro Sánchez y Jesús Ares.

Sánchez ha aprovechado en la primera parte un balón muerto en el área pequeña, tras la intervención previa del meta rival a disparo de Nacho Ruiz, para perforar la red.

La alegría le ha durado poco al cuadro conquense, ya que Óscar De Frutos ha puesto de nuevo la igualada en el marcador, a los pocos minutos.

Sin embargo, Jesús Ares, ya en la segunda parte, diez minutos después de la reanudación, ha roto de nuevo y definitivamente la igualada con un disparo que ha acabado entrando por encima del guardameta.

El Numancia debutará en el grupo I de Segunda RFEF el próximo 6 de septiembre en la localidad asturiana de Villaviciosa donde espera el C. D. Lealtad.

El entrenador rojillo no podrá contar con Jannyck Buyla e Ian Olivera, convocados por sus selecciones nacionales en la próxima ventana FIFA.