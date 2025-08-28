El Numancia firma convenio con East Tennessee State University

Jueves, 28 Agosto 2025 16:05

El C. D. Numancia y ETSU (East Tennessee State Univesity) han firmado un acuerdo de colaboración y entendimiento mutuo que permitirá a ambas entidades compartir sinergias y metodología de trabajo entre sus jugadores y técnicos.

Este acuerdo permitirá a aquellos jugadores de la cantera del C. D. Numancia que cumplan los requisitos académicos y las habilidades futbolísticas que se exijan la posibilidad de desarrollar oportunidades para continuar su carrera futbolística en esta prestigiosa universidad norteamericana que cuenta con un equipo en la División I Universitaria de fútbol en EEUU, el ETSU Bucaaneers.

Además, los jugadores del equipo masculino de fútbol de ETSU podrán beneficiarse de la oportunidad de desarrollar parte de su etapa formativa de entrenamientos en Soria con el C. D. Numancia.

Este ha sido el caso del guardameta Marc Kouadio, que ha trabajado con el primer equipo rojillo a lo largo de esta pretemporada.

Allen Vital, actual entrenador de ETSU, estableció relación con Óscar Rubio, canterano del C. D. Numancia que cursó estudios universitarios en EEUU con una beca que le permitió seguir jugando y desarrollándose como futbolista en la Tuscullum University, donde Allen era entrenador.

Este vínculo permitió años después la visita de Allen Vital a Soria para conocer la metodología de entrenamientos del C. D. Numancia, facilitando el intercambio de información y trabajo entre el club y la universidad, discutiéndose la posibilidad de una colaboración entre las dos instituciones. Este acuerdo es el resultado de este trasfondo, primero personal y ahora institucional.

Este acuerdo se extenderá hasta el mes de diciembre de 2026 y será renovado o rescindido por cualquiera de las partes mediante consentimiento mutuo.