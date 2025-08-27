Miércoles, 27 Agosto 2025
Buscar
Parcialmente nuboso con lluvias
17.5 °C
El tiempo HOY
Facebook Twuitter

C.D. Numancia

Deportes | C.D. Numancia

Dos jugadores del Numancia, convocados por sus selecciones nacionales

Dos jugadores del Numancia han sido convocados por sus selecciones nacionales en la próxima ventana FIFA.

El andorrano Ian Olivera jugará contra Inglaterra en la fase de grupos de clasificación para el Mundial 2026 el 6 de septiembre y contra Estonia un amistoso el 9 de septiembre.

El ecuatoguineano Jannyck Buyla jugará contra Santo Tomé y Príncipe el 4 de septiembre y contra Túnez el 8 de septiembre, ambos partidos clasificatorios para la Copa del Mundo 2026

Últimas fotogalerías

Más noticias

Sección: deportes

Subsección: C.D. Numancia

Id propio: 92393

Id del padre: 135

Vista: article

Ancho página: 0

Es página fotos: 0

Clase de página: noticia