Dos jugadores del Numancia, convocados por sus selecciones nacionales

Miércoles, 27 Agosto 2025 09:08

Dos jugadores del Numancia han sido convocados por sus selecciones nacionales en la próxima ventana FIFA.

El andorrano Ian Olivera jugará contra Inglaterra en la fase de grupos de clasificación para el Mundial 2026 el 6 de septiembre y contra Estonia un amistoso el 9 de septiembre.

El ecuatoguineano Jannyck Buyla jugará contra Santo Tomé y Príncipe el 4 de septiembre y contra Túnez el 8 de septiembre, ambos partidos clasificatorios para la Copa del Mundo 2026