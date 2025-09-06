Triunfo de Jarocho en tarde donde brilló el toreo al natural de Víctor Hernández

Sábado, 06 Septiembre 2025 20:55

Cinco orejas se han cortado en la corrida de toros incluida en el programa de las fiestas de la Bajada de Jesús de Almazán. Ha triunfado Jarocho, pero ha brillado el toreo de Victor Hernández.

Plaza de toros de Almazán. Tarde veraniega. Se lidian cuatro toros de la ganadería de Virgen María para los espadas Víctor Hernández y Jarocho y dos erales para el novillero sin caballos Manuel Domínguez. Alrededor de 1000 personas en los tendidos Sobresalientes David Saleri y Miguel Remiro.

Crónica de Adolfo Sainz

El primero de la tarde ha sido un torito justo de presentación y de fuerza que humilló poco. Frente a él Víctor Hernández estuvo correcto pero sin terminar de romper. Quizás las condiciones del animal o el viento que le molestó le impidieron redondear su labor que tuvo su cenit en unos naturales muy auténticos y un inicio de faena por alto. El de Santos de la Humosa para colmo mató mal y el público ,aún así, le dedicó una cariñosa ovación que recibió en los medios.

Jarocho al segundo de la tarde le cortó una oreja tras una labor correcta a otro animal justo de presencia y bajo de raza. La faena la inició con unos doblones muy toreros lo que a la postre fue lo mejor de su actuación pues las diferentes tandas por ambos pitones se deslucían porque el animal echaba la cara arriba y tenía malos finales. Una estocada efectiva y un descabello valieron para acabar con él recibiendo el de Huerta del Rey los aplausos en la vuelta con el apéndice en su mano.

En tercer lugar salió un eral que fue devuelto por cojo y sustituido por otro del mismo hierro. El jovencito y menudo novillero sin caballos Manuel Domínguez estuvo muy bien con él con las lógicas limitaciones de su bisoñez que se vieron especialmente a la hora de matar. Antes de ese mal trago mostró un concepto de torero artista con gusto destacando en dos verónicas y una media con el capote y en un toreo relajado con la muleta donde brilló en pases por ambas manos en series cortas y pases de pecho. Pero el mal uso de los aceros hicieron que se esfumaran los posibles trofeos siendo silenciada su labor

Otra vez con la mano izquierda brilló especialmente Víctor Hernández con el cuarto un toro justo de fuerzas y de raza con el que estuvo muy bien de principio a fin poniendo todo lo que el toro no tenía. Esas tres series al natural fueron excelentes y terminó la faena brindada al público dándose un arrimón dejando que los pitones del toro le llegaran mucho. Muy bien y muy justas las dos orejas aunque si bien es verdad la estocada fue atravesada. Gran faena y el torero deja en nuestra memoria esos naturales perfectos.

Con el quinto, el mejor de la tarde tanto en presencia como en juego, Jarocho apostó más por la estética que por la profundidad en su toreo. Animoso con el capote queriendo hacerlo bonito y faena con la montera puesta primando un toreo de reminiscencias antiguas ligero y personal por ambas manos. Lo mejor de su actuación fue una estocada hasta la bola fulminante. Cogió las dos orejas y las paseó como triunfador del festejo.

El eral que cierra el festejo es impresentable porque está totalmente brocho. Estamos en un festejo mayor y no es de recibo. Con él Manuel Domínguez lo torea muy bien con el capote en unas verónicas rematadas con larga de rodillas. Se crece poniendo y muy bien tres pares de banderillas con recortes incluidos y lo torea mostrando de nuevo su concepto artístico ,más confiado y seguro que en el otro incluyendo varios guiños a la galería. Con la espada vuelve a estar mal perdiendo, sin duda, de nuevo las orejas de este buen eral que cierra la tarde. Saludó al respetable.

Ficha

Plaza de toros de Almazan. Unas 1.000 personas en tarde veraniega con ráfagas de viento en los primeros toros.

Festejo mixto con cuatro toros de Virgen María mal presentados, sin raza ni fuerza salvo el quinto, el mejor. Dos reales, el tercero como sobrero ,de Galbarin justo de presencia y juego el primero e impresentable por brocho el sexto que dio buen juego.

Victor Hernández, saludos y dos orejas

Jarocho, oreja y dos orejas

Manuel Domínguez, silencio y saludos

Los dos matadores salieron a hombros. Los tres debutaron en el ruedo de Almazán