El espectáculo pirotécnico de la Bajada de Jesús, a ras de suelo

El espectáculo pirotécnico de la Bajada de Jesús, declarado de Interés Turístico regional, deberá realizarse a ras de suelo.

Así lo ha comunicado.la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Soria, en una resolución, al Ayuntamiento admantino.

El Gobierno regional no autoriza el lanzamiento de fuegos aéreos, ante el riesgo extremo de incendios.

Por ello, la traca y material pirotécnico se quemará a ras de suelo.

La Bajada de Jesús, con su espectáculo pirotécnico en la plaza Mayor, se celebrará el próximo domingo. Será a las diez de la noche cuando la imagen del patrón Jesús Narazeno atraviese la plaza Mayor, acompañado del especfáculo pirotécnico.

 

