Tarde de toros, con corrida mixta, en las fiestas patronales de Almazán
Almazán organiza esta tarde, dentro de sus fiestas patronales de la Bajada de Jesús, una corrida mixta, con protagonismo para jóvenes diestros.
Matamala de Almazán celebra fiestas del Santo Cristo del Amparo
En el festejo actuarán mano a mano los jóvenes diestros Víctor Hernández y Jarocho y en el mismo participará también el novillero sin picadores Manuel Domínguez.
Se lidiarán cuatro toros de la ganadería de Virgen María por los matadores Víctor Hernández y Roberto Martín ‘Jarocho’.
Además, actuará Manuel Domínguez, novillero revelación de esta temporada, que lidiará dos erales de Galbarín.
El festejo comenzará a las 18 horas.
Las taquillas de la plaza de toros de Almazán abrirán desde las 11 de la mañana de hoy sábado.