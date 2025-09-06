Tarde de toros, con corrida mixta, en las fiestas patronales de Almazán

Sábado, 06 Septiembre 2025 08:26

Almazán organiza esta tarde, dentro de sus fiestas patronales de la Bajada de Jesús, una corrida mixta, con protagonismo para jóvenes diestros.

En el festejo actuarán mano a mano los jóvenes diestros Víctor Hernández y Jarocho y en el mismo participará también el novillero sin picadores Manuel Domínguez.

Se lidiarán cuatro toros de la ganadería de Virgen María por los matadores Víctor Hernández y Roberto Martín ‘Jarocho’.

Además, actuará Manuel Domínguez, novillero revelación de esta temporada, que lidiará dos erales de Galbarín.

El festejo comenzará a las 18 horas.

Las taquillas de la plaza de toros de Almazán abrirán desde las 11 de la mañana de hoy sábado.