Almazán se emociona con Bajada de Jesús

Lunes, 08 Septiembre 2025 08:46

Almazán ha vuelto a vivir un año más con emoción la tradicional Bajada de Jesús, declarada de interés turístico regional y que en esta ocasión no ha podido iluminar totalmente el cielo debido a la prohibición de la Junta.

La delegación territorial de la Junta en Soria prohibió los fuegos artificiales en esta jornada festiva, ante el peligro de incendios forestales, y se ha mantenido la traca a ras de suelo, que ha explosionado esta noche para emocionar a adnamantinos y visitantes al paso de la imagen de Jesús Nazareno por la plaza Mayor.

No es la primera vez que no se puede contemplar el espectáculo en su plenitud, debido a las limitaciones impuestas por el peligro de incendio.

Ya en 2022, adnamantinos y visitantes presenciaron la Bajada de Jesús con esta limitación.

La Delegación Territorial de la Junta en Soria dictó en la jornada previa una resolución que no autorizaba de lanzamiento de fuegos aéreos por riesgo extremo de incendios.