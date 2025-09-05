María José Fuentes, ex-concejal del PP, portavoz en Soria de "Nueve Castilla y León"

Viernes, 05 Septiembre 2025 16:35

La que fue concejala del Partido Popular en el Ayuntamiento de Soria, María José Fuentes, es la portavoz en la provincia de “Nueve Castilla y León”, el nuevo partido lanzado por la que fue consejera de la Junta durante varios mandatos y presidenta de las Cortes regionales, la segoviana Silvia Clemente.

Fuentes será la candidata a las Cortes de Castilla y León por esta nueva formación, que confía en contar con representación en el próximo Parlamento regional, que salga de las urnas a mediados de marzo de 2026, siempre que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, no decida adelantar los comicios.

Así lo ha confirmado en Soria, a los pies del Árbol de la Música, la propia presidenta de esta nueva formación, Silvia Clemente, que se ha desplazado hasta la capital peor comunicada de la región para presentarse en sociedad.

Fuentes ha señalado que los grandes partidos olvidan elección tras elección a Soria, con promesas incumplidas, que guardan en un cajón y desempolvan cada cuatro años.

“Estamos hartos y cansados de tanto engaño e incumplimiento y tanta de promesa que nunca llega a ninguna parte”, ha reconocido.

En cuanto a Soria ¡Ya!, ha asegurado que lamentablemente no ha servido para nada, porque no ha podido ser llave de gobierno.

“Los localismos nunca van a tener el peso suficiente como para llegar a ser claves para formar gobiernos, tanto autonómicos como nacionales. Por eso, este proyecto que a priori puede parecer parecido, valga la redundancia, es completamente distinto, porque Nueve Castilla y León lo que va a hacer es sumar a las nueve provincias, porque pensamos que en la unión está la fuerza”, ha apuntado.

Fuentes ha insistido en que la aprobación en las Cortes regionales de una Proposición no de Ley, que ha conseguido Soria ¡Ya! en varias ocasiones en esta legislatura, no “va a ninguna parte”, porque no vincula a nada, “es papel mojado”.

En este sentido ha subrayado que lo importante es hacer política útil, que sirva a los ciudadanos y Castilla y León, y sólo lo conseguirá “Nueve”, ha reconocido, si es clave para formar gobierno.

Fuentes ha asegurado que Nueve se proclama como nacionalista, en su defensa de Castilla y León, pero nunca separatista.

Además ha abogado por reducir las desigualdades que se están creando entre las diferentes autonomías y donde Castilla y León se está quedando en el vagón de cola.

Fuentes ha apuntado la despoblación como el principal problema de Soria y ha reclamado que la fiscalidad diferenciada, que no es un experimento nuevo, se realice con el mismo porcentaje (10 puntos) que en los países nórdicos, donde hay resultados positivos tangibles en el número de empresas y el aumento exponencial de la población.

“No es una utopía; se puede hacer con ilusión, trabajo y tesón. Y buscando las herramientas que están a nuestro alcance”, ha resaltado.

Por otra parte, ha abogado por fijar en el territorio el talento que se forma en Castilla y León y termina encontrando empleo en otras comunidades.

Fuentes ha criticado al Partido Popular, al que estuvo afiliada hasta el 2022 y con el que fue concejala del Ayuntamiento de Soria en dos legislaturas.

La expopular ha señalado que la desilusión absoluta con el devenir del partido fue lo que le hizo borrarse como afiliada.

“No puedo estar en un sitio con lo que no comulgo, con personas que dudo que sean del PP. En mi caso la decepción ha sido absoluta”, ha asegurado.

Fuentes ha reconocido que en los seis años que llevaba alejada de la política ha tenido “más de dos y más de tres” propuestas de partidos políticos y que ha rechazado porque no considerara que fuera su sitio.

Por otra parte, ha reiterado que le parece “buen alcalde” Carlos Martínez, “con sus luces y sus sombras”, pero ha reconocido que tiene dudas sobre como responderá al salto regional que ha dado.

Clemente, funcionaria de la Junta de Castilla y León, ha definido a Fuentes como una soriana comprometida y convencida.

“Este proyecto tiene un denominador común: las personas que lo estamos integrando, tenemos pasión por Castilla y León y no es nada más; tenemos trabajo y no buscamos empleo. Cuando uno tiene trabajo, la política es una pasión, cuando lo no tiene, la política a lo mejor es su trabajo”, ha recalcado.

Clemente ha resaltado la importancia de conseguir que los jóvenes de la Comunidad se queden en el territorio para crear su proyecto de vida.

Y en este sentido ha puesto como ejemplo las Tierras Altas de Escocia, donde se les hace "seguimiento y se les acompaña en su inserción en una empresa para impedir que se marchen".

Además ha resaltado que "hay que ofrecer" el territorio a las empresas para que vengan a instalarse.