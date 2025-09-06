La JOSS cierra primer fin de semana de la 33ª edición del Otoño Musical Soriano

Sábado, 06 Septiembre 2025 19:23

El domingo 7 de septiembre, a las 12:30 horas, la Joven Orquesta Sinfónica de Soria regresa al escenario del Palacio de la Audiencia en su habitual cita con el festival soriano.

Fundada en 2003 por un grupo de padres y madres de alumnos del Conservatorio Profesional de Música “Oreste Camarca” para dar la oportunidad a los jóvenes músicos sorianos de poner en práctica sus conocimientos teóricos en el marco de una orquesta sinfónica, la formación no ha faltado a su cita con el Otoño Musical desde entonces y ha realizado conciertos en importantes capitales de la geografía española como Zaragoza, Bilbao o Santander, así como el Luxemburgo y en la Sede del Parlamento Europeo en Bruselas, además de llevar la música a diversos lugares de Soria y provinicia.

En esta edición el soriano Adrián Hernández se pondrá al frente de la formación para dirigir un ambicioso programa que se inicia con la obertura del ballet El tornillo de Shostakóvich y la Novena sinfonía del compositor ruso, mientras que en la segunda parte el Concierto para flauta de Jacques Ibert precede al Bolero de Ravel, esperado colofón de la velada.

Músico versátil e inquieto, Hernández comenzó su carrera musical con el clarinete, graduándose asimismo en piano y saxofón.

Como clarinetista, ha colaborado con numerosas orquestas jóvenes y profesionales, dando el salto a la dirección con la Banda Acordes del Duero y finalizando sus estudios superiores recientemente en el Conservatorio Superior de Música de Aragón.

Por su parte, Ignacio de Nicolás es en la actualidad flauta solista de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León.

Con anterioridad, ha ocupado puestos de flauta principal en diversas orquestas alrededor del mundo, como la Orquesta Sinfónica de Extremadura, la Oviedo Filarmonía, la Orquesta Sinfónica de Nueva Zelanda (Piccolo Solista) y la Orquesta Filarmónica de Malasia y ha colaborado con orquestas de la talla de la Sinfónica de Galicia, la Royal Concertgebouw de Ámsterdam y la Filarmónica de Berlín.

El concierto de la Joven Orquesta Sinfónica de Soria con Adrián Hernández como director e Ignacio de Nicolás como solista tendrá lugar el domingo de septiembre, a las 12:30 horas, en el Auditorio Odón Alonso del Palacio de la Audiencia.

Los precios de las localidades para los conciertos de la presente edición oscilan entre los 5 € y los 20 € y pueden adquirirse por internet en entradas.soria.es y una hora antes de cada concierto en taquilla.

Para más información: https://festivalotonomusical.soria.es

PROGRAMA

Domingo, 7 de septiembre, 12:30 h

C. Palacio de la Audiencia

JOVEN ORQUESTA SINFÓNICA DE SORIA

Ignacio de Nicolás, flauta

Adrián Hernández, director

I

Dmitri Shostakóvich (1906-1975)

Obertura (del ballet El tornillo, op. 27)

Sinfonía nº 9 en Mi bemol mayor, op. 70

Allegro

Moderato

Presto

Largo

Allegretto – Allegro

II

Jacques Ibert (1890-1962)

Concierto para flauta

Allegro

Andante

Allegro scherzando

Maurice Ravel (1875-1937)

Bolero, M 81