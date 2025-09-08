La Asociación de Extremos en Soria celebra el Día de Extremadura

Lunes, 08 Septiembre 2025 08:20

La Asociación de Extremeños en Soria ha celebrado este fin de semana el Día de Extremadura.

Este 8 de septiembre se celebra el Día de Extremadura y por ello los extremeños en Soria han celebrado esta jornada festiva el pasado sábado con un acto en su sede., ubicada en el número 5 de la calle Cebollera, en la capital.

Al acto han acudido la delegada territorial de la Junta en Soria, Yolanda de Gregorio; así como la concejala del Ayuntamiento de Soria, Teresa Valdenebro.

También ha acudido Jesús Aguarón, presidente de la A.E.C.C. así como representación de la Asociación Soriana de la Esclerosis Múltiple (ASOEM).

Este 2025, la Asociación de Extremeños en Soria cumple diez años desde su fundación en 2015.