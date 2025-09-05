El stand de #ExperienciaINCIBE, en Soria para capacitar en ciberseguridad a la ciudadanía
El Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE), a través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, visitará Soria los días 8 y 9 de septiembre, con el stand itinerante que se ubicará en una de las pistas de La Juventud tras el acuerdo alcanzado con el Ayuntamiento de Soria.
Se trata de un espacio que viaja por toda España en el que la ciudadanía (desde familias y menores, hasta público sénior) y las empresas aprenderán de una manera lúdica la importancia de llevar a cabo buenas prácticas en la Red.
A través de esta iniciativa, que se realiza en el marco de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiada por la Unión Europea (Next Generation), INCIBE quiere elevar los niveles necesarios de cultura en ciberseguridad que cualquier usuario debe poseer para desenvolverse con confianza y seguridad en la era digital.
El stand está diseñado para todos los públicos, como punto de encuentro para las familias y los centros educativos, así como las empresas, en aquellos eventos en los que participa INCIBE. Se trata de un stand con diferentes configuraciones, por lo que puede adaptarse a cualquier tipo de evento o feria, lo que facilita una experiencia completa de concienciación en ciberseguridad. El stand incluye zona informativa; zona demostrativa y de capacitación; y zona de gamificación.
#Experiencia INCIBE
La ciberseguridad y la confianza digital son dos de los retos más importantes a los que nos enfrentamos. Por ello, INCIBE ha puesto en marcha #ExperienciaINCIBE, un conjunto de experiencias itinerantes que, durante 3 años, recorren la geografía española con el fin de sensibilizar, concienciar, educar, promover y divulgar la ciberseguridad entre todos los usuarios.
El fomento de la cultura de la ciberseguridad se ha convertido en uno de los ejes centrales a desarrollar a fin de contar con una sociedad más conocedora de las amenazas y desafíos a los que se enfrenta.
Qué es INCIBE
El Instituto Nacional de Ciberseguridad es una entidad dependiente del Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, consolidado como entidad de referencia para el desarrollo de la ciberseguridad y de la confianza digital de los ciudadanos y las empresas.
Además, es un motor de transformación social y oportunidad para la innovación, fomentando la I+D+i y el talento.