FOES alerta a las empresas sorianas sobre prácticas engañosas

FOES ha alertado hoy a sus empresas engañosas de prácticas comerciales engañosas que se están sufriendo algunas empresas sorianas.

La patronal se ha hecho eco de las consultas recibidas de diversas empresas asociadas.

"Queremos alertarte de 'prácticas comerciales engañosas' que se están llevando a cabo en las empresas sorianas sobre determinados aspectos normativos en diferentes áreas y relacionados con cursos de formación, protocolos,…", ha señalado.

Ante cualquier sospecha o duda,  FOES ha recomendado a sus empresas asociaadas que tengan prudencia y contacten con ellos para aclarar la veracidad de la información recibida

