Las voces de Die Singphoniker y un estreno de Jesús Torres homenajean a Machado en Soria

Viernes, 05 Septiembre 2025 13:49

Las voces dentro del Otoño Musical Soriano adquieren protagonismo en el concierto de mañana sábado 6 de septiembre. A las 12:30 horas, en el Casino Amistad Numancia, los ganadores del XII Concurso Internacional de Canto “Un Futuro DEARTE” de Medinaceli llevarán a cabo el primer homenaje a Machado en el 150 aniversario de su nacimiento en esta 33ª edición.

Además de interpretar dos de las canciones que integran el Álbum de Leonor, obra de encargo de la segunda edición del festival, a cargo de las segunda y tercera finalistas (las sopranos Andrea Carpintero y Rocío Muñoz), el tenor Francisco José Cruz, vencedor del concurso, estrenará la obra Cantares de Machado que Jesús Torres ha escrito para esta edición sobre una selección de once “Proverbios y cantares” del poeta tan querido para los sorianos. El pianista Sergio Kuhlmann acompañará a los tres jóvenes cantantes en un recital que concluirá con una selección de canciones y arias de ópera.

La jornada de sábado concluirá con una actuación de Die Singphoniker, a las 20:00 horas, en el Palacio de la Audiencia.

Formado en 1980 e inspirado por los míticos Comedian Harmonists, el grupo vocal Die Singphoniker se ha convertido en uno de los referentes europeos en el arte del canto a capela, con más de cuarenta años de trayectoria a sus espaldas.

Su propuesta combina el refinamiento vocal con el sentido del humor y un repertorio ecléctico que abarca desde el Renacimiento hasta la música pop, el jazz o la música de cine. En la estela de conjuntos como The King’s Singers, conocidos por el público soriano, estos seis cantantes alemanes se suben al escenario del Palacio de la Audiencia para demostrar que el virtuosismo vocal puede convivir con la cercanía con el público, la teatralidad y su pasión por contar historias a través de la música.

El concierto Homenaje a Machado con el estreno de Jesús Torres y los ganadores del XII Concurso Internacional de Canto "Un Futuro DEARTE" de Medinaceli tendrá lugar el sábado 6 de septiembre, a las 12:30 horas, en el Casino Amistad Numancia y el acceso será gratuito hasta completar aforo.

El concierto de Die Singphoniker tendrá lugar el sábado 6 de septiembre a las 20:00 horas en el Auditorio Odón Alonso del Palacio de la Audiencia. Los precios de las localidades para los conciertos de la presente edición oscilan entre los 5 € y los 20 € y pueden adquirirse por internet en entradas.soria.es y una hora antes de cada concierto en taquilla.

Para más información: https://festivalotonomusical.soria.es

PROGRAMA

Sábado, 6 de septiembre, 12:30 h

Círculo Amistad Numancia

CONCIERTO HOMENAJE A ANTONIO MACHADO EN EL 150 ANIVERSARIO DE SU NACIMIENTO

Ganadores del XII Concurso Internacional de Canto “Un Futuro DEARTE” de Medinaceli

Francisco José Cruz, tenor (primer premio)

Andrea Carpintero, soprano (segundo premio)

Rocío Muñoz, soprano (tercer premio)

Sergio Kuhlmann, piano

Homenaje a Machado

Álbum de Leonor (selección)

Joaquín Borges: Como en el alto llano (Rocío Muñoz)

Amancio Prada: Soñé que tú me llevabas (Andrea Carpintero)

Jesús Torres (1965)

Cantares de Machado. Estreno absoluto. Obra de encargo del XXXIII FOMS

Ayer soñé

No extrañéis

¿Para qué?

El ojo que ves

Para dialogar

Los ojos

No es el yo

¿Tú, verdad?

Tengo a mis amigos

Mas no busquéis

Cuando recordar no pueda

Gala lírica

Rocío Muñoz, soprano

Gerónimo Giménez (1852-1923)

Polonesa “Me llaman la primorosa” (Elena), de El barbero de Sevilla

Giuseppe Verdi (1813-1901)

Aria “Sempre libera” (Violetta), de La traviata

Andrea Carpintero, soprano

Emilio Arrieta (1821-1894)

La niña abandonada

Miguel Marqués (1843-1918)

Lágrimas mías

Francisco José Cruz, tenor

Francesco Paolo Tosti (1846-1916)

Ideale

Stanislao Gastaldon (1861-1939)

Musica proibita

Piotr Ilich Chaikovski (1840-1893)

Niet tolko tot, ktot znal [Sólo el corazón solitario]

Franz Lehár (1870-1948)

Dein ist mein ganzes Herz [Tuyo es mi corazón]

DIE SINGPHONIKER

Johannes Euler, contratenor

Daniel Schreiber, primer tenor

Henning Jensen, segundo tenor

Marlo Honselmann, bajo-barítono

Florian Drexel, bajo

Berno Scharpf, piano

I

Gioachino Rossini (1792-1868)

Obertura de Guillermo Tell (arreglo de Comedian Harmonists)

Josef Rheinberger (1839-1901)

Johannisnacht, op. 91

Thomas Weelkes (1576-1623)

Hark, all ye lovely saints above

Max Beckschäfer (1952)

I’ fe’ degli occhi porta (Frammenti e Stanze di Michelangelo)

Franz Schubert (1797-1828)

Nur wer die Sehnsucht kennt, D 656

Im Gegenwärtigen Vergangenes, D 710

Paul Simon (1941)

Cecilia

Pharrell Williams (1973)

Happy

II

Gioachino Rossini

Obertura de Il barbiere di Siviglia (arreglo de Comedian Harmonists)

Orlando di Lasso (1532-1594)

Bonjour, mon cœur, LV 167

Billy Joel (1949)

Honesty

Anónimo

Die Giesinger Mond (arreglo de Die Weißblaue Drehorgel)

Bart Howard (1915-2004)

Fly me to the moon

Cole Porter (1891-1964)

Night and day (arreglo de Comedian Harmonists)

Victor Young (1900-1956)

Stella by starlight

Friedrich Silcher (1789-1860)

Loreley

Georg Kreisler (1922-2011)

Please shoot your husband

Billy Joel

Movin’ out