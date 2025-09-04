La nueva campaña arqueológica en San Juan de Duero da sus primeros resultados

Jueves, 04 Septiembre 2025 16:07

El Ministerio de Cultura, a través del Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE), Ha iniciado una nueva campaña arqueológica en el monasterio de San Juan de Duero, en Soria, con el fin de buscar soluciones a la humedad que desde siempre le ha amenazado.

El proyecto trata de concretar las causas de este problema y aportar soluciones, como devolver el monumento a sus volúmenes originales, lo que supondría recuperar el techo de los arcos, y recuperar el pavimento.

Con esta campaña se da continuidad a los estudios iniciados el verano pasado con el objetivo de analizar el subsuelo del cenobio para poder intervenir en su conservación y protección a largo plazo.

La inversión para esta nueva campaña asciende a 55.992 euros, y está previsto que se ejecute en un plazo de cuatro meses.

Con el fin de seguir caracterizando las estructuras subterráneas del monumento del siglo XII, que se ve afectado por las humedades provocadas por su cercanía con el río Duero, los trabajos que se contemplan en esta fase comprenden las siguientes actuaciones principales:

- Excavación arqueológica: se realizarán cuatro catas en diferentes sectores del claustro que servirán para documentar la cimentación de las arquerías, sus afecciones, el pavimento original del claustro y los sistemas antiguos de evacuación de las aguas.

- Trabajos topográficos: se tomarán cotas en diferentes puntos del patio del claustro, de sus pandas y del exterior con el fin de documentar los niveles de suelo actuales y originales de cada uno de estos espacios y sus pendientes. Esto servirá para proyectar en un futuro sistemas de drenaje y evacuación de aguas adaptados a la topografía del monasterio.

- Toma de muestras y analíticas: se tomarán cinco muestras para obtener, por primera vez en este monasterio, dataciones absolutas de morteros históricos y/o sedimentos, con el propósito de profundizar en el conocimiento histórico del monumento.

- Una vez finalizados los trabajos de campo, se realizará un estudio pormenorizado, a cargo de especialistas, de los materiales arqueológicos recuperados.

Estos trabajos ahondan en la fase de estudios previos que comenzó el verano pasado con una prospección geofísica mediante georradar y vuelo fotogramétrico de dron.

A partir de sus resultados, se trabaja con la hipótesis de la posible existencia de hasta dos pozos y de hallar restos del pavimento original en los sectores en los que se llevarán a cabo las excavaciones.

Todas estas actuaciones están organizadas de manera que tengan un impacto mínimo en las visitas a este monumento emblemático de la ciudad de Soria.

Los primeros resultados han desvelado la existencia de un pozo en el exterior de los arcos, junto a restos humanos enterrados por debajo de la base de los arcos, lo que podría confirmar, una vez que se daten con las pruebas pertinentes, la existencia de actividad humana antes de la construcción del monumento.

Sobre San Juan de Duero

El Monasterio de San Juan de Duero, situado a las afueras de la ciudad de Soria y declarado Monumento Nacional en agosto de 1882, es una joya del románico español con influencias orientales únicas.

Fundado en el siglo XII por la Orden de los Hospitalarios de San Juan de Jerusalén, el conjunto conserva principalmente su iglesia de una sola nave y, especialmente, su magnífico claustro, construido entre los siglos XII y XIII.

Este claustro es notable por su singular fusión de estilos arquitectónicos: arcos lobulados de influencia islámica, arcos apuntados de raíz gótica y entrecruzamientos que recuerdan a la tradición bizantina, lo que lo convierte en un ejemplo excepcional del arte medieval hispano. Aunque el monasterio fue abandonado en el siglo XVIII, sus restos, especialmente el claustro, se han convertido en uno de los símbolos más característicos del patrimonio soriano.

Aunque el monumento ha sido sometido a diferentes intervenciones arqueológicas desde finales del siglo XIX, todavía hoy se cuenta con escasa información sobre el subsuelo del monasterio, sobre el pavimento original del claustro o sobre su sistema de evacuación de aguas.

Estos estudios emprendidos por el IPCE en 2024 pretenden dar respuesta a algunos de estos interrogantes desde el punto de vista arqueológico, que se verán complementados por posteriores análisis de carácter multidisciplinar orientados a realizar una intervención que consiga la recuperación y conservación de este monasterio, una de las señas de identidad de la cultura soriana.