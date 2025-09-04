CCOO vigilará cumplimiento del ERTE de Ondara cuando se reincorporen cinco trabajadores desafectados

Jueves, 04 Septiembre 2025 14:16

Cinco de los cuarenta trabajadores incluidos en el ERTE de Ondara, firmado el 8 de junio de 2022, han sido desafectados. Tres de ellos se incorporan a sus funciones el 5 de septiembre y los otros dos, el 9 de septiembre.

La secretaria general de la Federación de Industria de CCOO Soria, Amor Pérez, ha estimado que la desafectación de cinco de los cuarenta trabajadores incluidos en el ERTE de Ondara, que se firmó en 2022, “es un gran paso y un paso significativo, porque los trabajadores y trabajadoras llevan mucho tiempo en esta situación de ERTE”.

Además, ha advertido que “este proceso debe de tener continuidad según avance el cultivo”.

La empresa ha comunicado que el criterio de selección de desafectados corresponde a que van a realizar las labores propias de su puesto de trabajo que venían realizando hasta el momento de su afectación al ERTE, tras el inicio de la actividad.

Ondara obtuvo, el pasado 7 de julio, la resolución de autorización para el cultivo de cannabis sativa L. con fines médicos, emitida por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).

Además, el 8 de julio recibía la autorización específica de superficie para el cultivo, lo que habilita a la empresa para comenzar los trabajos en sus instalaciones, lo que permitirá avanzar en los procesos de cultivo y exportación.