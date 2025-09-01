Los dos centros educativos premiados por la Junta por sus planes de lectura

Lunes, 01 Septiembre 2025 10:39

La Consejería de Educación ha publicado los centros educativos premiados en la Comunidad por sus mejores planes de lectura en el curso escolar 2024-25. Entre ellos hay dos de la provincia de Soria.

La citada consejería, según ha publicado hoy el BOCyL, ha concedido 45 premios distribuidos entre las provincias de la Comunidad, con una asignación económica máxima para cada uno de ellos de mil euros, cuyo destino será la mejora de la biblioteca escolar del centro premiado.

A los centros premiados se le otorgará un diploma y se procederá a la publicación de su plan de lectura de centro dentro del Portal de Educación de la Junta de Castilla y León

(https://www.educa.jcyl.es).

En la provincia de Soria, los dos centros educativos premiados son el CEIP Infantes de Lara, en Soria capital, y el IES Villa del Moncayo, en Ólvega.