Sonia Valiente presenta en el Casino su thriller ambientado en pueblo de Soria

Martes, 02 Septiembre 2025 21:05

El salón Gaya Nuño del Círculo Amistad Numancia acoge el próximo viernes, 5 de septiembre, la presentación de la novela ambientada en el pueblo soriano de Sotillo del Rincón "El Reloj del Fin del Mundo", de Sonia Valiente.

Junto a la autora estará presentando el periodista soriano Víctor Manuel García.

El acto es de entrada libre, limitado al aforo de la sala y comenzará a las 19,00 horas.

Tras el éxito de Veintitrés fotografías (Plaza & Janés, 2023), Valiente regresa con este thriller original e hipnótico que arrastra al lector a las profundidades del deseo, el poder y el olvido.

Ante la inminente inauguración de El Reloj del Fin del Mundo, la aparición de un cadáver en las inmediaciones de la Laguna Negra rompe con la tranquilidad de Sotillo de Duero. Y también con los planes de Lourdes Nadal, una funcionaria en proceso de reconstrucción que se ha citado con un hombre del que no conoce ni su nombre, ni su cara ni su voz.

En el último minuto, el desconocido no se presenta en el lugar acordado.

Desconcertada, Lourdes atribuye el desplante de su amante al revuelo mediático por la muerte del chico que la prensa bautiza como El Caso Dorado. Pero el vórtice de peligro e intriga que rodea a Lourdes no ha hecho más que comenzar cuando el cuerpo del joven, la instalación de El Reloj del Fin del Mundo y la evaporación del hombre misterioso convergen del modo más inesperado.