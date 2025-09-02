La Euskadiko Orkestra y Vocalia Taldea inauguran la 33ª edición del Otoño Musical Soriano

La Euskadiko Orkestra (Orquesta Sinfónica de Euskadi) y Vocalia Taldea inauguran la 33ª edición del Otoño Musical Soriano – Festival Internacional de Música de Castilla y León el jueves 4 de septiembre, a las 20:00 horas con la interpretación de Sueño de una noche de verano, de Mendelssohn, dirigida por François López-Ferrer.

Un año más, el Ayuntamiento de Soria y la Junta de Castilla y León coorganizan esta cita musical de reconocido prestigio y avalada trayectoria que, en la presente edición, cuenta con dieciocho conciertos, un estreno absoluto, su habitual cita con el Maratón Musical Soriano, una mesa redonda para homenajear a Odón Alonso y tres conciertos extraordinarios para recibir a la JONDE durante el mes de octubre.

La Euskadiko Orkestra regresa por cuarta al escenario del Auditorio Odón Alonso del Palacio de la Audiencia dentro de la programación del Otoño Musical Soriano. Desarrollada por el Departamento de Cultural del Gobierno Vasco, la orquesta pone especial énfasis en la expansión de la música vasca a través de sus giras internacionales, sus colaboraciones en importantes festivales nacionales y su bien estructurada temporada con cuatro ciclos de conciertos en Bilbao, Vitoria, San Sebastián y Pamplona.

En esta cuarta visita al festival soriano, la orquesta vasca une fuerzas a la formación femenina Vocalia Taldea para interpretar una de las grandes obras del repertorio sinfónico coral: Sueño de una noche de verano, de Mendelssohn.

Con más de veinte galardones y creada en 2000 por su actual director, Basilio Astulez, Vocalia Taldea cuenta con cuarenta cantantes y una programación arriesgada de repertorio poco interpretado que la convierten en una formación coral de referencia en nuestro país. El elenco vocal para interpretar la partitura de Mendelssohn basada en la conocida comedia de Shakespeare se completa con las sopranos vascas Elena Sancho y Marifé Nogales.

De padre español y madre cubana, el maestro François López-Ferrer dirigirá esta velada inaugural. Ganador de los premios Georg Solti y Neeme Järvi entre otros galardones, inició su trayectoria como director asociado de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile.

En su dilatada carrera ha dirigido orquestas como las filarmónicas de Loa Ángeles y Hong Kong, las sinfónicas de Chicago y Galicia o las orquestas de la Ópera de Lausanne y el Festival de Verbier.

El concierto de inauguración tendrá lugar el jueves 4 de septiembre, a las 20:00 horas, en el Auditorio Odón Alonso del Palacio de la Audiencia.

Los precios de las localidades para los conciertos de la presente edición oscilan entre los 5 € y los 20 € y pueden adquirirse por internet en entradas.soria.es y una hora antes de cada concierto en taquilla.

Para más información: https://festivalotonomusical.soria.es

PROGRAMA

Jueves, 4 de septiembre, 20:00 horas

C. Palacio de la Audiencia

EUSKADIKO ORKESTRA / ORQUESTA SINFÓNICA DE EUSKADI

VOCALIA TALDEA

Elena Sancho, soprano

Marifé Nogales, soprano

François López-Ferrer, director

Basilio Astulez, director de Vocalia Taldea

Felix Mendelssohn (1809-1847)

Sueño de una noche de verano, op. 61