FOES y CC.OO. discrepan en interpretación de datos del paro en Soria

Martes, 02 Septiembre 2025 13:44

El comportamiento del paro en agosto de 2025 en Soria revela, una vez más, la característica singular de su mercado laboral: su ineficiencia estructural.

Mientras en el conjunto de España el paro subió en 21.905 personas en agosto, (+0,91%) y en Castilla y León en 657 personas (+0,67%), en la provincia de Soria se produjo un leve descenso de 4 personas (-0,17%), situando el total de desempleados en 2.411.

Para la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES), este comportamiento, aparentemente positivo, no refleja tanto la fortaleza real del mercado laboral como la desconexión entre oferta y demanda que se mantiene prácticamente invariable a lo largo del tiempo.

En la provincia de Soria, el número de parados rara vez registra grandes oscilaciones, lo que evidencia el escaso dinamismo de su mercado laboral.

Según los datos publicados hoy por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), en agosto se observa en Soria una bajada del número de desempleados en Servicios (-13), Construcción (-3), Agricultura (-2) y Sin Empleo Anterior (-1), mientras que la Industria incrementa en 15 personas su desempleo.

Este reparto sectorial ilustra que, aunque Servicios es capaz de absorber parte de la mano de obra, otros sectores estratégicos, como la Industria, no muestran capacidad de generar puestos estables y sostenidos.

El hecho de que en Soria el paro pueda bajar ligeramente en un contexto general de subidas evidencia una cierta desconexión con las tendencias nacionales y regionales.

La explicación radica en el tamaño reducido del mercado laboral provincial: con apenas 2.411 personas desempleadas, cualquier movimiento leve en sectores concretos (por ejemplo, contrataciones estacionales en Servicios o Agricultura) altera la estadística sin que ello suponga una mejora sustancial en su eficiencia.

El mercado laboral soriano se caracteriza por su inmovilidad, con una oferta y demanda prácticamente constantes que provocan comportamientos singulares como el observado este último mes.

En opinión de FOES, esta situación revela un mercado laboral ineficiente y poco flexible que necesita políticas activas de empleo e incentivos diferenciados para dinamizar su actividad y poder superar su estancamiento.

CC.OO.

En Soria este último mes de nuevo tenemos buenas noticias, según CC.OO., ya que los datos del paro se sitúan en un total de 2.081 personas, un 0,17% menos que en el mes anterior y con una tasa interanual en del -1,51%. El número de contratos registrados este último mes ha sido de 2.081.

Desde CCOO han instado a la Junta de Castilla y León “que aproveche la estela de los buenos datos económicos para llevar a cabo una política industrial seria y desarrollo sectorial que genere empleo estable y de calidad”.

Así mismo, ha exigido a la Junta que cubra todas las plazas de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la Consejería de Medio ambiente. La Junta, además de ser una administración que gobierna la Comunidad Autónoma, “tiene que asumir también el papel de empresa” generando empleo estable y de calidad en las zonas rurales. Son numerosos los pequeños municipios que “deben recuperar la actividad de trabajos forestales durante todo el año”.

Hay que avanzar en mejores condiciones de trabajo, mejores salarios y una completa transformación del modelo económico.