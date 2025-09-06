Cuatrocientos corredores desafían a Urbión y al calor en Covaleda

Sábado, 06 Septiembre 2025 20:45

Más de cuatrocientos corredores han afrontado a primera hora de esta tarde las dos primeras pruebas de la nueva edición de la carrera de montaña Desafío de Urbión, marcada por el intenso calor.

La prueba ha estado marcada por el intenso calor en los coletazos del verano, con más de 30 grados cuando han tomado la salida desde la plaza Mayor de Covaleda.

Los primeros clasificados de la Open 17 K, en categoría masculina, ha sido Edgar Val, Ismael De Derraz y Martin Odriozola.

En féminas, el podio en Covaleda ha estado formado por Virginia Quellca, Maya Pineda y Diana Freire.

Por su parte, en la prueba 6K, con un centenar de corredores en liza, la primera clasificada, en mujeres, ha sido Aitana de Valles, seguida de Erika Ramírez y Ane García.

En hombres, el primer clasificado ha sido Lucas Gómez-Galarza. El podio se ha completado con Diego Ferreira y David Cobalea.

El intenso calor ha provocado algún susto en corredores, por golpes de calor: el más grave ha sido la de un joven de 14 años que ha necesitado de asistencia médica y ser trasladado al hospital Santa Bárbara de Soria.

El 112 Emergencias ha informado que la Guardia Civil ha llamado a las 16:16 horas para atender a un corredor, que se había desmayado, tras concluir la prueba.

Hasta el lugar, minutos después, ha llegado un helicóptero sanitario del Sacyl. Ha sido trasladado al hospital Santa Bárbara. El joven ha recuperado la consciencia antes del traslado.