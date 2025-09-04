La carrera popular Soria-Valonsadero se disputará el 13 de septiembre

Jueves, 04 Septiembre 2025 16:31

La carrera popular 10 K Soria-Valonsadero llegará el próximo 13 de septiembre a su trigésimo primera edición, con la intención de aproximarse al medio millar de corredores participantes. El atleta David José Pineda es el dorsal 0 de esta edición.

El presidente del Club Puente del Canto, Miguel García, el concejal de Deportes, Manu Salvador, la representante de Caja Rural, Soledad Soriano, y el dorsal 0 de la cita, David José Pineda, han presentado este jueves esta nueva edición.

El club organizador ha confiado en alcanzar los 400 participantes en esta cita.

Entre las novedades, en el kilómetro 5 se colocará una alfombrilla donde se tomarán tiempos, y se podrá realizarse una fotografía que estará a disposición en los corredores en formatos digitales.

Además, la prueba volverá a facilitar el autobús de vuelta de Valonsadero a Soria además de la consigna para guardar material.

Otra de las novedades será el estreno antes de comenzar la prueba del himno del Club Puente del Canto, compuesto por el músico y miembro del club Norberto Francisco, con letra de Sergio Álvarez.

Fermín Cacho estará de nuevo presente en la prueba como socio honorífico del club.

David José Pineda, plata en los Juegos Paralímpicos de París, ha sido reconocido por la organización con la entrega del dorsal 0.

Este reconocimiento fue entregado por primera vez, en 2012, a Fermín Cacho.

En 2013, le correspondió el honor a Estela Navascués; en 2014, a Abel Antón; en 2015, a Marta Pérez, en 2016, al Club Atletismo Numantino; en 2017, al entrenador Enrique Pascual Oliva; en 2018, a Dani Mateo; en 2019, al triatleta Rubén Andrés, en 2021, a Nacho Barranco, en 2022, a la familia de “Curro”, atleta popular fallecido unos meses antes; en 2023, al entrenador Ramón Zapata, y en 2024, a Sebas Martos.

Todavía se está a tiempo de inscribirse en la prueba. Ya lo han hecho casi 300 corredores.

La inscripción está fijada en 5 euros para los menores de edad (categoría A) mientras que el resto de categorías deben abonar 12 euros (mayores de 18 años) hasta las 23:59 horas del día 6 de septiembre, y de 18 euros hasta las 23:59 horas del 11 de septiembre.

Los dorsales hay que recogerlos el viernes 12 de septiembre (de 19:00 a 21:00) y el sábado 13 de septiembre (de 11:00 a 13:00 horas) en el Bar Alcores (C/ Antonio Oncala 12).

La prueba saldrá a las seis de la tarde del sábado 13 de septiembre desde la plaza Mariano Granados.