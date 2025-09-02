Diputación respalda a Desafío Urbión, la prueba que une deporte, naturaleza y turismo

Martes, 02 Septiembre 2025 11:36

La Diputación y el C.D. Urbión han rubricado el convenio de 2025, para colaborar en financiación de nueva edición de Desafio Urbión, que se celebrará el próximo fin de semana, con epicentro en Covaleda, y con la previsión de un millar de participantes.

El presidente de la institución provincial, Benito Serrano, ha señalado que el convenio se lleva firmando desde hace varios años, que se ha materializado este año en 25.000 euros, que ratifica el compromiso de la Diputación con el deporte y, en particular, con la carrera de montaña Desafío Urbión

Serrano ha subrayado que pretenden conseguir el doble objetivo de unir el deporte a la promoción de la naturaleza de la provincia.

Además ha destacado que esta prueba es la de toda una comarca, como se refleja en los 400 voluntarios que colaboran en su organización.

Un millar de corredores tomarán la salida el próximo mes de septiembre en alguna de las cuatro distancias que se celebrarán este año, consolidando a Desafío Urbión como una de las pruebas de referencia en el calendario nacional de carreras por montaña.



Otro de los hitos de esta edición será el II Encuentro Nacional de Jóvenes Promesas del Trail, que reunirá a un centenar de jóvenes atletas procedentes de todas las comunidades autónomas de España, reforzando el compromiso de la organización con la promoción y el futuro de este deporte.



Desde la organización se continúa trabajando para posicionar a la Comarca de Pinares del Urbión como un destino de primer nivel en turismo deportivo, familiar y de naturaleza.

Serrano ha subrayado el éxito de la primera edición de los circuitos de BTT y carreras de montaña que ha organizado la Diputación.

El presidente del club deportivo, Andrés Cámara, ha recordado que la prueba comenzó como una locura y ahora lo es todavía más, y ahora regresa a su germen en esta edición.

En este sentido ha señalado que su apuesta no es solo promocionar el deporte sino convertir a Soria en un destino turístico deportivo, “y creo que lo que estamos consiguiendo”.

“Es el resultado del esfuerzo e ilusión que se ha puesto en un carrera”, ha señalado.

Pakito Alonso, vicepresidente del club, ha recordado que llevan más de una década con este proyecto, ya consolidado, gracias a las instituciones y, en especial a Caja Rural de Soria, que ha colaborado desde la primera edición.

Además ha

Un millar de corredores tomarán la salida el próximo fin de septiembre en alguna de las cuatro distancias que se celebrarán este año, consolidando a Desafío Urbión como una de las pruebas de referencia en el calendario nacional de carreras por montaña.



Otro de los hitos de esta edición será el II Encuentro Nacional de Jóvenes Promesas del Trail, que reunirá a un centenar de jóvenes atletas procedentes de todas las comunidades autónomas de España, reforzando el compromiso de la organización con la promoción y el futuro de este deporte.

“Son promesas y queremos que en el futuro regresen con sus familias, ha sea a hacer deporte o turismo”, ha resaltado.

El sábado competirán 550 corredores.

Hay 360 inscritos para la prueba del domingo.







La delegada territorial de la Junta en Soria, Yolanda de Gregorio, ha señalado que lo importante de este proyecto es que dinamiza la provincia y, en especial, los espacios naturales a través del deporte, bajo el sello “Soria, Paraíso del Deporte”..

En este sentido ha recordado el éxito absoluto conseguido en la última edición.

“Queremos que Soria sea un referente en diferentes pruebas. Nuestros parajes naturales son elemento dinamizador de deporte y economía”, ha recalcado.

De Gregorio ha asegurado que la Junta participa con la Fundación Patrimonio Natural

La delegada de la Junta ha apelado a otras administraciones que no participan en la prueba a que se sumen a esta iniciativa.

La prueba

Los días 5, 6 y 7 de septiembre, Covaleda acogerá una nueva edición de Desafío Urbión, con un programa que combina deporte, naturaleza y comunidad.

La prueba OPEN, con 17 kilómetros y 1.200 metros de desnivel positivo, será el epicentro de la II edición de Jóvenes Promesas, pensada para corredores y corredoras a partir de 16 años.

Su recorrido, rápido y accesible, transcurre por el mayor bosque de pino albar de Europa, a los pies del Parque Natural de la Laguna Negra y los circos glaciares.

La cita de Jóvenes Promesas busca reunir a clubes y equipos de todo el país en una jornada que va más allá de la competición, fomentando la convivencia y el intercambio de experiencias.

La carrera se disputará el sábado 6 de septiembre, con salida a las 16:00 horas, paso por el Hayedo en dos ocasiones y llegada en la Plaza Mayor de Covaleda, donde se celebrará la entrega de premios a las 19:30 horas.

Entre las novedades de este año, destaca el 6K Desafío Urbión, con 300 metros de desnivel positivo y abierto a partir de 14 años. Se celebrará el sábado 6 a las 15:40 horas y podrá completarse corriendo o andando.

El trazado circular combina una primera subida por el paraje del Hoyo, senderos entre robles y hayas, y un tramo final de bajada entre pinos que lleva hasta la meta en la Plaza Mayor.

Además del OPEN y el 6K, el programa incluye la prueba reina de 37 kilómetros y 2.600 metros de desnivel positivo.

Entre ambas distancias, la organización repartirá un total de 8.000 euros en premios.

El domingo será turno para la Covaleda Trail Kids, con carreras adaptadas para edades de 3 a 12 años, cerrando un fin de semana que combina competición, iniciación y actividades para toda la familia.