Golmayo se cita en septiembre con su XV Carrera Popular

Viernes, 29 Agosto 2025 18:21

Golmayo organizará el próximo 14 de septiembre la décimo quinta edición de su carrera popular.

La carrera cuenta con nueve categorías, desde los más pequeños nacidos en el 2021 hasta los más veteranos.

Las inscripciones se pueden formalizar hasta el 10 de septiembre.

Se puede consultar toda la información en www.golmayo.es

La décimo cuarta edición de la carrera contó el año pasado con más de 150 participantes, sumando todas la categorías.

Joaquín Martínez Buberos volvió a ganar la carrera popular de Golmayo. y ya suma cuatro victorias.

Begoña Peña, en féminas, inscribió por primera vez su nombre como ganadora, tras ser segunda en la edición anterior.

Los seniors completaron un circuito de 6 kilómetros, que parte desde el Ayuntamiento de Golmayo y cruza la urbanización de Las Camaretas, para regresar a Golmayo.