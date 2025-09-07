El club Atletismo Numantino abre sus puertas a los jóvenes sorianos

Domingo, 07 Septiembre 2025 09:18

El club Atletismo Numantino vuelve a abrir sus puertas para que los jóvenes sorianos realicen pruebas en el deporte rey.

Será este lunes día 8 de septiembre en el que se ponen en marcha las escuelas del club atletismo Numantino.

“Aprovecha las dos semanas de puertas abiertas para probar el rey de los deportes”, ha animado el club en su perfil de redes sociales.



“¿Quieres que tu hij@ mejore la coordinación y consiga un buen desarrollo motor en las estapas sensibles?. El atletismo es tu deporte…” ha reiterado.



Las pruebas se realizarán en Los Pajaritos, en el CAEP de Soria, uno de los centros deportivos de referencia nacional donde los jóventes podrán entrenar al lado de atletas de máximo nivel.

El club deportivo Atletismo Numantino se puso en marcha en septiembre de 2011, de la mano de Jorge Vela, Diego Barranco, Daniel Esqueta y Enrique Márquez.

Los objetivos que marcan desde entonces su camino es crear un club de cantera soriana, llevar el atletismo a todos los rincones de la provincia, crear una escuela de atletismo con una estructura que parta de los colegios, trabajar desde la base con las pruebas combinadas y participar en las competiciones federadas del calendario regional y nacional.

En la temporada 2011-2012 el club consiguió motivar a 51 deportistas sorianos para que practicarán atletismo.