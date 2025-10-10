David José Pineda aspira a medallas en Mundial Virtus, en Australia

Viernes, 10 Octubre 2025 09:07

El atleta soriano David José Pineda ha viajado hasta la localidad australiana de Brisbane con el objetivo de seguir subiéndose al podio en el Mundial Virtus de Atletismo.

Pineda se ha inscrito en tres distancias diferentes, como son las de 200, 400 y 4x400 metros.

El Mundial Virtus reúne a los mejores especialistas de su categoría T20 con deficiencia intelectual-

Como se recordara, Pineda se colgó la medalla de oro en los 400 metros del Mundial Paralímpico de Nueva Delhi,

El atleta soriano debutará en Australia este sábado a las 12.30 horas con las series de la disciplina de los 400 metros.

La final está programada para el domingo 12 de octubre a las 13.20 horas, en una cita donde Pineda aspira al oro.

Después, Pineda competirá el próximo lunes en la semifinal de los 200 metros a partir de las 10.20 horas en Brisbane.

La final será el martes 14 de octubre a las 13.22 horas

Apenas dos horas después Pineda competirá en la final del 4x400.