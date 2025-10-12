David José Pineda, campeón con récord en 400 metros del Mundial Virtus

Domingo, 12 Octubre 2025 08:30

El atleta David José Pineda ha ganado esta madrugada la final de los 400 metros lisos del Mundial Virtus de Atletismo, que se está disputando en Brisbane (Australia).

Pineda ha cumplido los pronósticos y se ha colgado la medalla de oro, que suma una nueva presea a la obtenida en el Mundial Paralímpico disputado en Nueva Delhi (India).

El atleta soriano, de origen dominicano, que ya consiguió el segundo mejor tiempo en semifinales, con 49.10, ha puesto nuevo récord de los campeonatos, al conseguir parar el crono en 47.12

El pupilo de Enrique Marquez no ha tenido rivales en la final. Siempre ha dominado la distancia y ha cruzado la línea de meta con ventaja sobre sus competidores.

El brasileño Daniel Tavares ha sido segundo con un tiempo de 47.50 y el el saudí Idris Sufyani, tercero, que con un registro de 47.55-

En Brisbane, además, el velocista soriano también competirá este lunes en el 200, a partir de las 10:20 horas, y en el caso de clasificarse, hará la final el martes, desde las 12:35 horas, y después competirá en el relevo 4x400, como la principal baza del equipo español.