David José Pineda se cuelga tres oros en Mundial Virtus, en Australia

Martes, 14 Octubre 2025 09:15

David José Pineda, el atleta soriano de origen dominicano, sigue bañándose en oro, tras conseguir otras dos medallas de este metal en el Mundial Virtus, en Australia.

Pineda se ha colgado el oro en las pruebas de los 200 metros lisos y en el relevo largo de 4x400.

El atleta entrenado por Enrique Márquez ha sumado además un récord del mundo en los 200 metros, al marcar un tiempo de 21.37.

En el relevo 4x400, Pineda ha protagonizado toda una remontada, con una última posta en la que ha ganado en la recta final al atleta de Japón.

En resumen, Pineda se ha bañado en oro en Australia. Regresará a Soria con tres medallas de oro.

A ellas hay que sumar la conseguida a finales de septiembre en el Mundial de Atletismo paralímpico en Nueva Delhi (India).

El Campeonato Mundial de Atletismo Virtus 2025 es un importante evento deportivo internacional para atletas con discapacidad intelectual.

Brisbane ha recibido a los mejores atletas del mundo para competir en pista y campo, demostrando su excelencia deportiva.

Esta es la 11.ª edición del Campeonato Mundial Virtus y regresa a Australia 20 años después de la 5.ª edición celebrada en Canberra en 2005.

Es la tercera competición de atletismo Virtus que se celebra en Brisbane tras los Juegos Mundiales Virtus de 2019 y los Juegos Virtus Oceanía Asia de 2022.