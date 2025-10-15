Clasificaciones de XIV Carrera Verde de la Guardia Civil de Soria

Ya puede consultar las clasificaciones de la décimo cuarta edición de la Carrera Verde de la Guardia Civil de Soria, celebrada el pasado sábado, con casi 400 deportistas en liza.

https://soriatletismo.com/ficheros/clasificaciones%20GC%202025_compressed-20251014-202904.pdf

La distancia de 8,5 kilómetros desde la Comandancia de la Guardia Civil de Soria a la casa del guarda de Valonsadero ha sido completada por 141 corredores.

César Giaquinta y Marina Girona han sido los más rápidos.