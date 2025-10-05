Tres medallas de atletas sorianos sub-16 en Campeonato de España de selecciones autonómicas

Domingo, 05 Octubre 2025 14:44

El Campeonato de España de selecciones autonómicas sub16 se ha celebrado este fin de semana en La Nucia, con resultados positivos para la representación soriana.

La representación soriana ha estado conformada por Iván Sanz Natividad, del club Poli-Soria Caja Rural, para la prueba 4x100 ( defendiendo la 3 posición del año pasado). Diego Valero de Miguel, del mismo club, en 600ml, Celia Díaz, de Atletismo Soria en la modalidad de 1000 ml Y Sara Tosar Baena, de Las celtiberas en la modalidad de pértiga.

En el relevo 4x100 del que ha formado parte Iván Sanz Natividad, se han proclamado campeones de España de federaciones con récord de España con una marca de 42;84

En 600 ml, Diego Valero, ha sido segundo con una marca de 1:22;71

En 1.000 ml, Celia Díaz, ha sido segunda con una marca 3:02;70

En pértiga, Sara Tosar ha sido séptima con una marca de 2,52