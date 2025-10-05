"Luigi" Tejedor, subcampeón del mundo de Skyrruning Máster, en Bulgaria

El atleta soriano Luis Ángel Tejedor ha conseguido el subcampeonato del mundo de Skyrrunning Máster, en la competición que se está desarrollando en Bulgaría.

Tejedor se ha colgado la medalla de plata en la categoría máster, en el tramo de edad de 50 a 54 años.

La quinta edición de la Balkaniada se cierra este domingo junto con el Campeonato Mundial de Skyrunning Máster.

Este emocionante evento ha tenido lugar en el corazón de la montaña Stara Planina, con la ciudad de Karlovo como centro del evento.

Cientos de másteres de todo el mundo han llegado a Bulgaria con un único objetivo: poner a prueba sus habilidades y límites.

Tejedor ha cubierto 59 kilómetros del recorrido entre montaña, con un desnivel positivo de 3.900 metros, en un tiempo de 6 horas, 30 minutos y 13 segundos.