David José Pineda, campeón del mundo paralímpico en Nueva Delhi

Martes, 30 Septiembre 2025 08:59

David Jose Pineda Mejía se ha proclamado campeón del mundo paralímpico en Nueva Delhi.

Lo ha hecho este martes en la prueba de 400 metros T20, con una marca de 47.12, lo que supone además un nuevo récord de los campeonatos.

Pineda (18 de marzo de 1998) consiguió ya una medalla de plata en los Juegos Paralímpicos de París 2024.

La capital de la India, Nueva Delhi, acoge hasta el próximo domingo 5 de octubre el Campeonato del Mundo de Atletismo Paralímpico que cuenta con la participación de más de mil deportistas llegados de más de 100 países, entre ellos 32 españoles.