Soria se queda sin sus dos clubes en máxima categoría del atletismo español
Soria se queda sin equipos en la máxima categoría del atletismo español. El Atletismo Numantino y las Celtíberas han anunciado este lunes que renuncian a su plaza en la máxima categoría del atletismo español en la próxima temporada, por problemas económicos.
En un comunicado, los dos clubes han confirmado la imposibilidad de afrontar los gastos económicos que suponen su participación en esta competición.
Escrito por parte de la directiva a las atletas de Las Celtiberas De Soria
Buenas tardes a todas.
No sé ni por dónde empezar…
En las ultimas semanas hemos estado mantenido reuniones con las distintas instituciones para explicarles nuevamente nuestra delicada situación económica e intentar hacerles comprender que, en estas condiciones, el club no podría continuar siendo lo que es, el mejor club deportivo femenino de Soria y un magnífico escaparate de nuestra provincia por todo el territorio nacional.
Escrito del Numantino a sus atletas
Buenas noches a todos
Es complicado lo que os voy a contar, pero no ha habido más remedio que tomar la decisión..
En las ultimas semanas hemos estado mantenido reuniones con las distintas instituciones para explicarles nuevamente nuestra delicada situación económica e intentar hacerles comprender que, en estas condiciones, el club no podría continuar siendo lo que es, el mejor club de atletismo de Castilla y León y de los mejores de España y un magnífico escaparate de nuestra provincia por todo el territorio nacional.
Y todo esto es gracias a vosotros, a vuestro esfuerzo y a vuestro compromiso. Jamás hubiésemos sido capaces de permanecer 11 años en la máxima categoría del atletismo nacional si no hubiese sido por vosotros. Hemos sobrevivido todos estos años con un presupuesto ridículo, y en el que vosotros siempre habéis sido los protagonistas, eligiendo formar parte de un club sin pensar en el dinero y valorando por encima de todo la gran familia que hemos formado.
Pero la realidad es que las instituciones no han sido capaces de comprender nuestra situación ni de valorar, en su justa medida, nuestras necesidades. Igualmente tampoco hemos sido capaces de encontrar un patrocinador privado que aliviara nuestra situación y nos proporcionara una inyección económica que nos permitiese continuar con nuestra labor en pro del atletismo nacional, no en vano muchos de vosotros sois de otros lugares, lo que no ha hecho más que engrandecer y mejorar nuestra familia.
Para las personas que dirigimos este club la prioridad siempre habéis sido vosotros, los atletas. Siempre hemos intentado que estuviéseis cómodos y a gusto, hemos intentado proporcionaros al menos el pago de las cosas más básicas para que pudieseis desarrollar vuestra pasión.
Sabemos que vosotros érais conscientes de la situación del club en las ultimas dos temporadas y de que, durante este año, en muchas ocasiones, hemos tenido que adelantar dinero de nuestros bolsillos para que pudieseis competir en condiciones, dado que el pago de los convenios llega cuando la temporada va ya muy avanzada, además de las deudas que el club arrastraba ya del año anterior, deudas incluso personales, pero todo esto ahora es secundario...
Lo más importante es que, tras nuestras reuniones con las instituciones, consideramos que es absolutamente inviable continuar en estas condiciones y que así no iba a ser posible pagar ni nuevas equipaciones, ni las licencias, ni los viajes ni las estancias a los campeonatos. En resumidas cuentas, que pensamos que así no es factible poder proporcionaros aquello que consideramos lo que debe ser una prioridad para formar un equipo de división de honor.
Por todo ello, y con un inmenso dolor, hemos decidido renunciar a la participación del Numantino en la división de honor 2026.
No podíamos alargar más esta agónica situación, teníamos que daros tiempo a todos vosotros a buscaros un nuevo destino para la próxima temporada.
Ha sido un enorme orgullo y un placer trabajar, disfrutar y también sufrir con vosotros, haber conseguido formar esta familia de increíbles guerreros que va a continuar siéndolo siempre, aunque ya no estemos todos juntos compitiendo de rojo sobre el tartán. Y, a pesar del dolor que nos produce, nos vamos con el orgullo y la cabeza bien alta, sabiendo que hemos sido un equipo de división de honor hasta el final.
Por último, y como no puede ser de otra forma, no dudéis que os pagaremos el dinero que falta por abonar, pero os pedimos un poco de paciencia porque necesitaremos tiempo.
Gracias por estos años,por todos los momentos, gracias y mucha suerte en vuestros caminos.
Mil millones de besos chicos