Clasificaciones de la prueba reina de "Desafío Urbión"

El corredor marroquí Zaid Ait Malek Oulkis ha inscrito su nombre como ganador de la carrera de montaña Desafío Urbión, en su distancia larga. En féminas, la ganadora ha sido Oihana Kortazar. Ya puede consultar las clasificaciones.

El ganador ha empleado casi cuatro horas (3:59.29) en completar los 37 kilómetros de recorrido con un desnivel positivo de 2.600 metros, con salida y llegada en Covaleda.

El representante local, Pakito Alonso (CDM Desafío Urbión) y Andrés García Blanco (Find Your Everest Team) han completado el podio de la prueba masculina, segundo y tercero, respectivamente, con unos registros de 4:00.04 y 4:06.30.

En féminas, la ganadora fue Oihana Kortazar Aranzeta (Burumendi MT), que ha marcado un tiempo de 4:41.05.

Yasmina Castro Chacón (Canarias Cultural Vertical) ha sido segunda con un tiempo de 5:10.33, y Paula López Forés (Club Esp. de Muntanya Team Gozalbo), tercera con 5:16.19. 

 

 

 

 

