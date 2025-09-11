La Carrera Solidaria McDonald´s llega a su tercera edición

Las Camaretas acogerá el próximo 21 de septiembre la tercera edición de la Carrera Solidaria McDonald's.

La convocatoria destinará 3 euros de cada inscripción a la Fundación Infantil Ronald McDonald para apoyar a niños y familias.

La inscripción, que se ya se puede formalizar en la página web oficial, está fijada en 7 euros para adultos, y 4 euros, para niños.

Las pruebas comenzarán a las 11.30 horas.

La Fundación Infantil Ronald McDonald tiene como misión crear buscar y apoyar programas que mejoren de forma directa la salud y el bienestar de los niños/as.

Su visión es estar continuamente esforzándose para mejorar la salud y el bienestar de los niños enfermos y sus familias.

A través de nuestros programas, ayudamos a las familias que tienen hijos con graves problemas de salud y que se encuentran hospitalizados en España.

Crear un hogar fuera del hogar u ofrecerles un oasis dentro del hospital responde a dos necesidades fundamentales; por un lado, influye positivamente en la recuperación de niños enfermos y por otro, ayuda a las familias a centrarse solamente en la curación de sus hijos, despreocupándose de los problemas logísticos que conlleva el desplazarse fuera de su residencia habitual.