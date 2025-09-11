La Carrera Solidaria McDonald´s llega a su tercera edición
Las Camaretas acogerá el próximo 21 de septiembre la tercera edición de la Carrera Solidaria McDonald's.
El camino de Marta Pérez para la final de 1.500 metros del Mundial de Tokyo
Clasificaciones de la prueba reina de "Desafío Urbión"
La convocatoria destinará 3 euros de cada inscripción a la Fundación Infantil Ronald McDonald para apoyar a niños y familias.
La inscripción, que se ya se puede formalizar en la página web oficial, está fijada en 7 euros para adultos, y 4 euros, para niños.
Las pruebas comenzarán a las 11.30 horas.
La Fundación Infantil Ronald McDonald tiene como misión crear buscar y apoyar programas que mejoren de forma directa la salud y el bienestar de los niños/as.
Su visión es estar continuamente esforzándose para mejorar la salud y el bienestar de los niños enfermos y sus familias.
A través de nuestros programas, ayudamos a las familias que tienen hijos con graves problemas de salud y que se encuentran hospitalizados en España.
Crear un hogar fuera del hogar u ofrecerles un oasis dentro del hospital responde a dos necesidades fundamentales; por un lado, influye positivamente en la recuperación de niños enfermos y por otro, ayuda a las familias a centrarse solamente en la curación de sus hijos, despreocupándose de los problemas logísticos que conlleva el desplazarse fuera de su residencia habitual.