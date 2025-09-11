El camino de Marta Pérez para la final de 1.500 metros del Mundial de Tokyo

Jueves, 11 Septiembre 2025 08:59

La atleta soriana Marta Pérez ya conoce el calendario de su participación en en el Mundial de Tokio de Atletismo, donde su sueño es ser una de las finalistas en los 1.500 metros.

Su debut será el próximo sábado, 13 de septiembre, en una de las series.

Será a las 12.50 horas, con la vista puesta en meterse en una de las semifinales, que se resolverán un día después, el domingo 14 de septiembre, a las 14:05

Pérez quiere ser una de las atletas que tomen la salida en la final, prevista para el martes 16 de septiembre, a las 15:05 horas.

La atleta soriana encara su quinto Mundial en Tokyo y lo hace con el sueño de estar en una final.

En 1.500 metros, la selección española femenina está formada por las tres representantes de los dos últimos veranos, tanto en los Juegos Olímpicos como en el Mundial 2023: Esther Guerrero, Marta Pérez y Águeda Marqués.

La capitana de la selección, Esther Guerrero, a sus 35 años, disputará su quinto Mundial desde Pekín 2015 (no estuvo en Oregón 2022). La catalana, de nuevo campeona de España, buscará una final que se le resiste, en un año en el que ha rebajado su marca personal hasta 3:59.45, tercera española de la historia por detrás de Marta Pérez (3:57.75) y Marta García (3:59.40).

La plusmarquista española, Marta Pérez, regresa a un estadio que le trae muy buenos recuerdos, donde batió tres veces su marca personal en los Juegos de Tokyo y terminó novena, mientras que en 2024 batió el récord de España en los Juegos de París.

En 2025 también ha corrido por debajo de cuatro minutos (3:59.02).

En Tokyo, Marta disputará su quinto Mundial consecutivo, buscando una final que ya logró en Eugene (11ª).

Completa el tridente Águeda Marqués (4:00.57), en su segundo Mundial consecutivo, un año después de ser una de las grandes protagonistas de los Juegos de París al colarse en la final (11ª).