La Junta resalta valores del sistema educativo de Castilla y León en jornada con Toni Nadal

Miércoles, 19 Noviembre 2025 13:46

La consejera de Educación, Rocío Lucas, ha presentado esta mañana en Soria una nueva edición de la Jornada sobre Educación en Valores impartida por el entrenador y preparador Toni Nadal.

Lucas ha subrayado que la calidad del sistema educativo de Castilla y León se asienta en el mérito de alumnos, docentes, familias y centros que han hecho posible “una verdadera historia de éxito, silenciosa, pero profundamente valiosa”

La Junta de Castilla y León considera que la formación humanista del alumnado de la Comunidad es uno de los pilares esenciales de cualquier sistema educativo comprometido.

En un contexto global marcado por los retos sociales, los centros docentes se erigen como espacios clave donde fomentar el respeto, la solidaridad y el pensamiento crítico.

En este contexto, la consejera de Educación, Rocío Lucas, ha presentado esta mañana en Soria la Jornada sobre Educación en Valores, impartida por el entrenador y preparador Toni Nadal, donde ha destacado su bagaje, más allá de su trayectoria deportiva, como testigo directo “de todo lo que hay detrás de un camino brillante: el esfuerzo, la constancia, la renuncia, el aprendizaje que deja cada derrota y la responsabilidad de cada victoria”.

Así, casi 300 estudiantes y docentes de la provincia han tenido la oportunidad de asistir a la charla de Nadal.

No es casual que haya sido precisamente en la tierra de Numancia, símbolo histórico de resistencia, donde Lucas ha subrayado en la presentación la importancia de que los jóvenes encuentren “referentes reales, personas que inspiren y que demuestren que se puede llegar lejos si uno se lo propone, si uno persevera, si uno sabe mirar a su tierra, y a su historia, con orgullo, con gratitud y con esperanza”.

Finalmente, la titular de Educación ha felicitado a los estudiantes y docentes de la Comunidad presente en el acto, destacando que ellos están construyendo el sistema educativo de Castilla y León “y lo están haciendo muy bien, porque hoy es un modelo de referencia nacional e internacional”.