La Junta construye 38 viviendas colaborativas destinadas al alquiler joven en Soria

Domingo, 26 Octubre 2025 09:19

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, a través de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (SOMACYL), promueve la construcción de un edificio con 38 viviendas colaborativas en una parcela ubicada en la Calle Eduardo Saavedra, 71 y cedida por el Ayuntamiento de Soria, con objeto de dotar a la ciudad de una oferta adecuada y suficiente para los demandantes jóvenes de la ciudad.

La inversión total prevista asciende a 5 millones de euros.

Con esta promoción, la Junta de Castilla y León refuerza su compromiso con el acceso a la vivienda para los jóvenes y la revitalización urbana, ofreciendo alternativas habitacionales asequibles y de calidad.

El edificio contará con planta sótano, baja y seis plantas superiores. La planta sótano ocupará toda la superficie de la parcela y albergará 38 plazas de garaje, 38 trasteros y diversos cuartos de instalaciones.

En la planta baja se situarán las zonas comunes de coliving y dos viviendas adaptadas para personas con movilidad reducida.

Las 38 viviendas, de 60 m² útiles cada una, dispondrán de salón-cocina equipada, dos dormitorios, dos baños completos y terraza.

Se organizarán en torno a un espacio central que facilitará la comunicación interior, con tres viviendas orientadas a la calle Eduardo Saavedra y tres a la calle Virgen de la Soledad por planta.

La calefacción y el agua caliente se suministrarán mediante conexión a la Red de Calor de Soria, lo que garantiza una alta eficiencia energética y reducción de emisiones.

Todas las viviendas contarán con certificación energética tipo A y se ejecutarán bajo los estándares de calidad del sello Tuya Vivienda.

Promociones de vivienda pública en Castilla y León

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio gestiona actualmente más de 3.000 viviendas en construcción o rehabilitación, distribuidas en 130 promociones en toda la Comunidad, tanto en régimen de venta bonificada para jóvenes como en régimen de alquiler.

Actuaciones en la provincia de Soria

En la provincia de Soria se están desarrollando distintas promociones que suman 206 viviendas:

En alquiler:

20 viviendas en Soria (entregadas)

38 viviendas colaborativas en Soria (en construcción)

42 viviendas en Ólvega (próxima construcción)

En venta: