Más de seis mil personas caminan contra el cáncer en Soria

Domingo, 26 Octubre 2025 15:48

Seis mil sorianos han caminado esta mañana contra el cáncer en la décimo tercera edición de una marcha organizada por la delegación soriana de la AECC con el objetivo de recaudar fondos para investigar en esta enfermedad, de la que se detectan cada año en Soria más de 700 nuevos casos.

El Camino por Soria contra el Cáncer ha tenido este domingo de naranja el recorrido tradicional con salida y llegada en la plaza Mariano Granados y paso por las márgenes del Duero.

En total cuatro kilómetros donde los sorianos han mostrado su solidaridad con esta causa, que sigue ocupando y preocupando a la sociedad soriana.

El presidente de la delegación soriana de la AECC, Jesús Aguarón, ha resaltado que uno de los objetivos de la marcha es dar visibilidad a la asociación para que "todo el mundo sepa que si sufre esta enfermedad hay una puerta a la que llamar donde le van a prestar ayuda totalmente gratuita y que no hace falta ser socio".

Además ha cifrado en más de 700 nuevos casos de cáncer los que se detectan cada año en Soria y ha resaltado que a la investigación es el mejor destino posible para la recaudación que se obtenga por la marcha.

"La investigación es la mejor arma para mejorar la supervivencia y que tengan mejores tratamientos mientras lo precisen, sin perder de vista el propio enfermo y su familia, así como hábitos de vida saludable para su prevención", ha señalado Aguarón.

En la última edición Soria envió a la AECC más de 80.000 euros.

Todas las administraciones se han sumado a esta convocatoria.

La pancarta ha sido portada por sus representantes al inicio de la marcha, desde el subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, hasta la consejera de Educación, Rocio Lucas, y la delegada territorial de la Junta, Yolanda de Gregorio, pasando por el presidente de la Diputación provicnial, Benito Serrano, y varios concejales del Ayuntamiento de Soria.

El pasado año gracias a la colaboración de la sociedad soriana a través de Caja Rural de Soria, se realizó una importante aportación a un equipo de investigación de Zaragoza para el estudio de una proteína vinculada al cáncer de páncreas, con el objetivo de aumentar la supervivencia de quienes luchan contra esta enfermedad.

Y según ha confirmado Aguarón, la investigación “ha sido un éxito”.