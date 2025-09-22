La competición extrema de los recortadores, este sábado en Soria

Lunes, 22 Septiembre 2025 19:51

La competición extrema de los recortadores llega este sábado a la plaza de toros de Soria con motivo de la festividad de San Saturio.

Doce especialistas en recortes, quiebros y saltos harán el paseíllo a las cinco de la tarde frente a cuatro serios novillos de Campo Bravo Alcarreño, cuyas reses pastan en la provincia de Soria.

Se trata de un concurso único cargado de emoción, adrenalina y competición donde solo habrá un campeón.

En la lista de recortadores destacan nombres tan importantes en el festejo popular como Cristian Moras, subcampeón de la plaza de toros de Valladolid, Jorge Gómez, campeón de Zamora o Diego Almarza y Sergio Martínez, dos de los mejores saltadores del momento.

Además habrá una destacada presencia de los recortadores locales. Son jóvenes que sueñan con ser campeones de su plaza: Adrián Rodrigo, Víctor Vela, Pablo Blanco y Luis Javier Martínez “Luispe”, todos de la capital soriana.

Las entradas para el festejo, que cuenta con precios populares y descuento en venta anticipada hasta el día 25 de septiembre, siguen a la venta en el estanco número 1 de Soria (Paseo Santa Bárbara 9) o en la página web oficial de la empresa www.tauroemocion.es