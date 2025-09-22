Serrano (PP) y las elecciones autonómicas: "El único recorrido de Martínez es insultar"

Lunes, 22 Septiembre 2025 14:16

El presidente del Partido Popular de Soria, Benito Serrano, ha asegurado que de momento no han hablado de nombres para conformar la candidatura para las elecciones autonómicas en Soria. Y ha acusado al candidato socialista a la presidencia de la Junta, Carlos Martínez, de no tener más recorrido que insultar.

A preguntas de los periodistas al término de la rueda de prensa posterior a la junta de gobierno de la Diputación provincial, Serrano ha señalado que las elecciones autonómicas están a la vuelta de la esquina, con la vista puesta en marzo de 2026.

“Nosotros no hemos hablado todavía de nombres”, ha confirmado.

Serrano ha señalado que el candidato del PP a la presidencia de la Junta ya está decidido, por lo que los candidatos en las listas electorales a las Cortes regionales en Soria se decidirá en el proceso electoral que se abra en la formación.

“No necesitamos sacar un candidato que no tenga más recorrido que insultar. El único recorrido de Martínez es insultar”, ha censurado.

El presidente del PP de Soria ha señalado que el candidato socialista a la presidencia de la Junta no puede hablar de educación en la Comunidad ni de servicios sociales ni de atención a los mayores, porque son aspectos donde Castilla y León está a la cabeza entre las comunidades españolas.

“Insultar, insultar e insultar es fácil. Tendrá que lanzar un programa y explicar qué va a hacer él para mejorar todos estos servicios, donde Castilla y León ahora mismo es un referente”, ha recalcado.

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, aseguró el pasado 18 de septiembre en Burgos que Fernández Mañueco “es el peor presidente que ha tenido Castilla y León” y “está haciendo bueno” a cualquier otro presidente que haya habido en la Comunidad.

En este sentido, advirtió que Fernández Mañueco es “el más indolente, el más vago, el que menor capacidad política tiene y el que menos quiere y cree en esta Comunidad autónoma”.

El líder de los socialistas a nivel autonómico ha resaltado que cuenta con un partido “con alma” y con “historia” y ha reconocido que Castilla y León “le pone. Castilla y León me pone, me mueve, me inspira, y hace que me ponga en pie”, ha reiterado.

Serrano ha reconocido que hay problemas que conocen y ha señalado que el objetivo del partido es conseguir la confianza de los ciudadanos de Castilla y León para alcanzar la mayoría absoluta.