Joyería Monreal facilita acceso al universo mágico Pandora

Viernes, 07 Noviembre 2025 16:13

Joyería Monreal ha inaugurado este viernes un nuevo espacio Pandora, para que los amantes de la marca internacional encuentren sus joyas preferidas y más personales. Es un espacio más amplio y luminoso para facilitar el acceso al universo mágico Pandora y disfrutar de una experiencia de compra diferente.

Joyería Monreal se comprometió con Pandora hace más de 15 años, cuando llegó a España, con un stock de unas casi 7.000 piezas.

"Pandora es una firma danesa de joyas fundada en 1982 por una pareja de joyeros daneses. Se caracteriza por su coherencia y consistencia. Se ha convertido además en un ejemplo de posicionamiento en el mercado”, ha resaltado Pilar Monreal, propietaria de la joyería soriana.

La marca es conocida por sus joyas y charms personalizables, que representan la mayor parte de sus ventas…para cada deseo, suceso o aspiración hay un complemento que lo representa y se incorpora a tu pulsera creando una biografía de recuerdos.

Pandora además diseña, fabrica y comercializa joyas acabadas a mano con metales de alta calidad a precios asequibles. Cada pieza va marcada para demostrar su autenticidad, pureza del metal y calidad del mismo.

Todas las colecciones se diseñan en Copenhague y se producen en dos fábricas con certificación LEED (sostenibilidad) en Tailandia.

Pandora se compromete a dar ejemplo en términos de sostenibilidad y solo adquirirá plata y oro reciclados para fabricar sus joyas en 2025 y, de este modo a su vez, reducirá a la mitad las emisiones de gases de efecto invernadero en toda su cadena de valor de aquí a 2030.

Pandora es la primera marca de joyería del mundo por volumen y la tercera por valor, después de Cartier y Tiffany & Co. Tiene más de mil puntos de ventas en más de cien países.

Aporta lo mejor en diseño y artesanía a su infinita selección de joyas: charms, pendientes, pulseras, collares, anillos…cada una de sus piezas está creada para celebrar la vida y brillar, centradas siempre en recoger las pasiones de las personas.

Joya estrella

Su joya estrella es la pulsera personalizada que se puede crear al gusto del comprador…puede empezar escogiendo símbolos que signifiquen algo especial para cada persona.

“En ella puedes llevar contigo tus aficiones, hitos, momentos o personas especiales de tu vida, en sus infinitas colecciones de charms podrás escoger diseños tan únicos como tú y combinar tus charms favoritos para crear la pulsera que cuente tu propia historia”, ha resaltado Monreal.

Monreal ha señalado que las joyas son un regalo de Navidad atemporal; son especiales, elegantes y simbolizan la conexión emocional entre quien la regala y quien la recibe.

Mensajes como “Be Love” que contempla el amor en todas las facetas de la vida o “nacida para brillar” pueden expresarse a través de las joyas. En cada pulsera se puede poner unos 15-20 charms

Una persona, una historia

En la fiesta Pandora celebrada este viernes, Joyería Monreal ha mostrado los regalos más especiales de Pandora para esta Navidad:

PANDORA TALISMAN…Mira al pasado...son medallones inspirados en monedas antiguas, cada medallón presenta motivos simbólicos en una cara y un mantra en latín grabado en la otra.

MINI CHARMS DE PANDORA

Los charms marcan tendencia– En 2025, se han visto en todas partes, desde pasarelas a looks urbanos, adornando collares y pulseras, pero también accesorios como bolsos y deportivas.

Regalar charms emotivos seleccionados con cariño representa una maravillosa manera de personalizar un regalo de joyería navideño, pero si la persona a la que quieres sorprender es más minimalista que maximalista, tenemos justo lo que necesitas: Mini Charms de Pandora. Pequeños en tamaño pero cargados de significado, estos charms en plata de primera ley o con un recubrimiento de oro de 14k, reinventan el encanto de los charms tradicionales en una versión minimalista y sofisticada. Ya sea con texturas o pulidos, adornados con soles o lunas, estas delicadas joyas serán el regalo más especial de Navidad.

CONJUNTO PULSERA COPO DE NIEVE OPALESCENTE

No existen dos copos de nieve iguales, por lo que en muchas culturas llegan a representar la singularidad y la individualidad. El Conjunto de Regalo Pulsera Copo de Nieve Opalescente es perfecto para decirle que "eres única”.

CONJUNTO DE REGALO JOYAS DE MARIPOSAS… Son símbolo universal de metamorfosis y transformación.

El Conjunto de Regalo Joyas de Mariposas de Pandora con cristales sintéticos en color azul invierno es perfecto para la temporada. Incluye un collar y unos pendientes de botón a juego, que combinan a la perfección con la selección de anillos y charms adornados con mariposas de Pandora.

CHARM ESPECIALES PARA NAVIDAD

Reloj de Arena: Un charm muy especial que hace referencia a que el tiempo es precioso y nunca se detiene….cada momento compartido es un tesoro.

Luna creciente brillante: la luna es uno de los símbolos más trabajados por Pandora…con el eslogan “Te regalo la luna” (lema de navidad) y una simbología muy especial ya que la luna es luz en la oscuridad, brújula celestial que ilumina el mundo y un regalo compartido de amor. ( Charm luna doble).

Charms con temática especial navideña:

-Ángel, Elfo, copos, cascabel, Murano de Caramelo, corona navideña, árbol de navidad: representan la tradición, unión y alegría que representa la navidad. Piezas perfectamente esmaltadas a mano, con detalles especiales que hacen de cada pieza un pequeño tesoro.

-Charms Navidad Disney, en los que no faltan Mickey y Mini vestidos de Papá Noél o el gorro mágico de Mickey

-Especial Frozen, en los que destacamos el muñeco de nieve Olaz y el reno Sven.